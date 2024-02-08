Фінансові новини
- |
- 08.02.24
- |
- 15:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Туреччина допоможе Україні в розмінуванні Чорного моря
12:24 08.02.2024 |
Туреччина готова допомогти Україні в розмінуванні Чорного моря, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер за підсумками зустрічі з послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левент Більгеном у середу.
"Захист портів Одещини та розмінування акваторії Чорного моря... Пан посол запевнив, що Туреччина готова докласти максимальних зусиль для розмінування Чорного моря. Бо дії росіян - мінування, скидання КАБів в море - стали проблемою й для турків", - написав він у телеграмі.
Українська сторона також попросила про допомогу для Одеської області в медицині, зокрема повідомила, що потребує сучасного обладнання для військових шпиталів.
Зі свого боку посол Туреччини подякував усьому українському народу за допомогу під час землетрусу в Туреччині, куди Україна, попри війну, відправила бригади своїх рятувальників, які зберегли десятки життів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США розгляне окремий проєкт про допомогу Україні і Ізраїлю без міграційної реформи
ТОП-НОВИНИ
|РФ ударила по Харкову двома балістичними ракетами з КНДР
|Рада зробила перший крок до вирішення проблеми з прибутком оборонних підприємств
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
|РФ запускала балістичні ракети КНДР проти України дев'ять разів, - США в ООН
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Україна розпочала переговори з Данією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку
|Німеччина відправила фрегат у Червоне море в межах місії ЄС
|Щонайменше три індійські компанії зацікавлені в купівлі українських підприємств - ФДМУ
|Польські фермери з понеділка заблокують ще один пункт пропуску на кордоні з Україною
|Реальні доходи населення в ОЕСР у III кв. скоротилися на 0,2%
|Візит Путіна в Туреччину відкладено – росЗМІ
Бізнес
|Продаж чипів у світі знизився на 8,2% у 2023 р. - галузева асоціація
|Альтернатива Twitter. Відсьогодні децентралізована соцмережа Джека Дорсі доступна для загалу без запрошень
|Apple стала найбільш шанованою компанією у світі - 17 рік поспіль
|Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon
|Apple запропонувала понад 600 програм, створених спеціально для Vision Pro — Netflix і YouTube, як і очікувалось, відсутні
|Sony заборонила активувати свої відеоігри в Steam для користувачів з РФ та Білорусі
|Шахраї виманили 26 мільйонів доларів з компанії завдяки deepfake відео дзвінку на основі ШІ - SCMP