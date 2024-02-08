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АНАЛІТИКА

Туреччина допоможе Україні в розмінуванні Чорного моря

 

Туреччина готова допомогти Україні в розмінуванні Чорного моря, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер за підсумками зустрічі з послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левент Більгеном у середу.

"Захист портів Одещини та розмінування акваторії Чорного моря... Пан посол запевнив, що Туреччина готова докласти максимальних зусиль для розмінування Чорного моря. Бо дії росіян - мінування, скидання КАБів в море - стали проблемою й для турків", - написав він у телеграмі.

Українська сторона також попросила про допомогу для Одеської області в медицині, зокрема повідомила, що потребує сучасного обладнання для військових шпиталів.

Зі свого боку посол Туреччини подякував усьому українському народу за допомогу під час землетрусу в Туреччині, куди Україна, попри війну, відправила бригади своїх рятувальників, які зберегли десятки життів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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