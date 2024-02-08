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Німеччина перевіряє можливість націоналізації дочки «Роснєфті»
11:53 08.02.2024 |
Міністерство економіки Німеччини перевіряє можливість націоналізації німецької дочки "Роснефти" - компанії Rosneft Deutschland (RD). Як повідомили ввечері у середу, 7 лютого, низка агенцій з посиланням на свої джерела в уряді Німеччини, Берлін викликає російський нафтовий концерн "Роснефть" на слухання про можливість націоналізації його німецької дочки RD та її майна.
Слухання відбудуться, оскільки у березні спливає строк, протягом якого уряд ФРН може здійснювати довірче управління часткою Rosneft Deutschland у нафтопереробному заводі у місті Шведт.
Джерела наголошують, що сам факт виклику "Роснефти" на слухання не означає того, що уряд ФРН уже ухвалив рішення про націоналізацію. Не виключається і продовження терміну довірчого управління, що діє з вересня 2022 року. Адвокати нафтового гіганта Росії у Німеччині з юридичної компанії Malmendier Legal повідомили, що вживатимуть усіх заходів для захисту прав акціонерів компанії.
Нагадаємо, уряд ФРН вже багато місяців сподівається на те, що Rosneft Deutschland продасть свою частку заводу у східнонімецькому Шведті, щоб забезпечити майбутнє цього підприємства. Деякі інвестори пов'язують свої інвестиції із виходом російського концерну.
Завод у Шведті - четверте за потужностями нафтопереробне підприємство у Німеччині. Після початку повномасштабної війни Росії проти України його передали в довірче управління федеральному уряду для забезпечення енергетичної безпеки Берліна, його околиць, а також західної частини Польщі.
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