Незмінний: Алієв ще сім років буде президентом Азербайджану

Глава Азербайджану Ільхам Алієв перемагає на позачергових президентських виборах . Як повідомляє азербайджанська державна інформаційна агенція АЗЕРТАДЖ з посиланням на Центрвиборчком країни, за підрахунком 93,35 бюлетенів Алієв отримав 92,05 відсотка голосів. Явка виборців становила 67,7 відсотка.

Окрім Алієва, у виборах взяли участь ще шестеро кандидатів, з яких дещо більше двох відсотків голосів, за даними ЦВК, набрав депутат парламенту Захід Орудж. Дві головні опозиційні партії Азербайджану - "Партія рівності" (Мусават) і "Народний фронт Азербайджану" - відмовилися висувати своїх представників на виборах, оскільки вважали голосування недемократичним і прогнозували фальсифікації.

Посилення репресій в Азербайджані

В останні місяці влада Азербайджану посилила тиск на незалежні ЗМІ і заарештувала кількох критично налаштованих журналістів, які розкрили факти хабарництва на високому рівні, нагадує AFP. Правозахисна організація Amnesty International 6 лютого розкритикувала репресії влади, що посилилися напередодні виборів, як "всеосяжну, скоординовану атаку на громадянське суспільство і верховенство закону".

За даними західних агенцій, вибори проходили без видимої участі незалежних ЗМІ та за відсутності реальної опозиції. Тож перемога Алієва, що висувався на п'ятий термін, була очікуваною.

Перше голосування у Нагірному Карабаху

Вибори відбулися через п'ять місяців після воєнної операції азербайджанських військ у Нагірному Карабаху. Вперше в історії Азербайджану громадяни країни змогли проголосувати на 26 виборчих дільницях у Нагірно-Карабаському регіоні. Алієв та його дружина Мехрібан приїхали віддати свої голоси саме на одну з таких ділянок.

Нагадаємо, Ільхам Алієв безперервно обіймає посаду президента Азербайджану із 2003 року, замінивши на ній свого батька Гейдара Алієва, який був президентом країни з 1993 по 2003 рік. На позачергових виборах він був обраний очільником держави ще на сім років.