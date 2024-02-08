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Китай вперше за понад 20 років втратив першість в імпорті товарів до США
09:57 08.02.2024 |
Китай минулого року вперше за понад два десятиліття поступився першістю в імпорті товарів до Сполучених Штатів.
Як передає Укрінформ, про це з посиланням на Мінторгівлі США повідомляє ABC News.
За даними міністерства, у 2023 році найбільшим імпортером до Сполучених Штатів із часткою понад 15% у всьому американському імпорті стала Мексика, поставки з якої зросли на 5% порівняно з роком раніше й досягли $475 мільярдів.
У той же час вартість китайського імпорту впала на 20% до $427 мільярдів, а його частка в імпорті США скоротилась до майже 14%.
Востаннє мексиканські товари, імпортовані до Сполучених Штатів, перевищували вартість китайського імпорту в 2002 році, а від 2008-го й до 2022 року Китай впевнено утримував першість у товарному імпорті до США.
Ця зміна відображає зростання напруженості між Вашингтоном і Пекіном, а також спроби США імпортувати продукцію з дружніх і ближчих до себе країн.
Економічні відносини між Сполученими Штатами та Китаєм серйозно погіршилися в останні роки, оскільки Пекін проводив агресивну торгову політику із захоплення зовнішніх ринків та посилював небезпечну військову активність у Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
Адміністрація Трампа почала вводити підвищені тарифи на китайський імпорт у 2018 році, стверджуючи, що торгова практика Пекіна порушує правила Світової організації торгівлі.
Президент Джо Байден зберіг ці мита після вступу на посаду в 2021 році.
В якості альтернативи виробництву товарів у Китаї, чим американські корпорації давно займаються, адміністрація Байдена закликала шукати постачальників у країнах-союзниках США або повертати виробництво до Штатів.
Підштовхнули американські компанії шукати бізнес-партнерів і джерела постачання ближче до Америки і збої в ланцюжку поставок, пов'язані з пандемією COVID-19.
Як повідомляв Укрінформ, Китай минулого року поставив на зовнішні ринки понад 4,9 мільйона авто і став найбільшим у світі експортером автомобілів.
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