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АНАЛІТИКА

Австралія забороняє дзвінки працівникам у неробочий час

 

Австралія на законодавчому рівні надає працівникам право безкарно ігнорувати необґрунтовані дзвінки та повідомлення від своїх начальників у неробочий час. Роботодавці, які порушують це правило, можуть бути оштрафовані. Про це повідомляє агентство Reuters.

Подібні закони, що дають право вимикати свої пристрої, вже діють у Франції, Іспанії та інших країнах Європейського Союзу.

"Право на відключення" є частиною численних змін у законах про трудові відносини, запропонованих федеральним урядом відповідно до парламентського законопроєкту, який покликаний захистити права працівників і допоможе відновити баланс між роботою та особистим життям.

Законопроєкт забороняє працівникам працювати понаднормово без оплати, надаючи їм право відмовитися від необґрунтованих контактів у неробочий час.

"Ми просто говоримо, що той, кому не платять 24 години на добу, не повинен піддаватися покаранню, якщо він не онлайн і не доступний 24 години на добу", - прокоментував прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі.

Деякі політики, групи роботодавців та корпоративні лідери попередили, що право на відключення є надмірним та підірве рух до гнучкого графіка роботи, а також вплине на конкурентоспроможність.

Прихильники змін законодавства стверджують, що австралійці щороку працюють у середньому шість тижнів без оплати понаднормово. Це відповідає більш ніж $60,13 млрд невиплаченої заробітної плати у всій економіці.

Законопроєкт включає й інші положення, такі як чіткіший шлях від тимчасової до постійної роботи та мінімальні стандарти для тимчасових працівників та водіїв вантажівок.

Очікується, що до кінця поточного тижня Сенат затвердить зміни до трудового законодавства.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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