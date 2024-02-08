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КНДР припиняє економічну співпрацю з Південною Кореєю
09:39 08.02.2024 |
Верховні народні збори Північної Кореї проголосували за скасування всіх угод, підписаних з Південною Кореєю про розвиток економічної співпраці. Причиною стало стрімке погіршення відносин між державами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Асамблея, що робить формальні кроки для ухвалення політики, продиктованої правлячою Трудовою партією, проголосувала за скасування законів, що регулюють економічні зв'язки з Сеулом, зокрема спеціального закону про функціонування туристичного проекту "Гора Кумган".
Екскурсії до мальовничої гори на північ від східного кордону були символом економічного співробітництва, що розпочалося в період взаємодії між країнами на початку 2000-х років, і приваблювали майже 2 млн південнокорейських туристів.
Проект був призупинений у 2008 році після того, як північнокорейські охоронці застрелили південнокорейського туриста, що заблукав у забороненій зоні.
Пхеньян заявив, що тепер вороже ставиться до Півдня, який перебуває у стані війни. Минулого року КНДР розірвала підписаний у 2018 році військовий пакт, спрямований на деескалацію напруженості біля військового кордону, встановленого у рамках перемир'я, що поклало край Корейській війні 1950-1953 років.
У попередньо записаному інтерв'ю державному телеканалу KBS, що вийшло в ефір пізно ввечері у середу, 7 лютого, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль назвав зміну міжкорейської політики Північної Кореї "надзвичайною зміною". Він також додав, що йому важко зрозуміти причину такого рішення.
"Незмінним залишається те, що Північ вже понад 70 років намагається перетворити нас на комуністів, і, роблячи це, вони зрозуміли, що його звичайних озброєнь недостатньо, тому вони перейшли до ядерних розробок, щоб погрожувати нам", - сказав він.
Сок Йоль, який обійняв жорстку позицію щодо Пхеньяна, заявив, що залишається відкритим для взаємодії з Північчю, навіть шляхом проведення зустрічі на вищому рівні з Кім Че Ином, і надання допомоги, якщо це допоможе його економіці. Водночас він сказав, що північнокорейське керівництво "не є раціональною групою".
З моменту приходу до влади у 2011 році, Кім підштовхує КНДР до розробки ядерної зброї та балістичних ракет різної дальності, що призводить до ескалації напруженості у відносинах з Південною Кореєю і Сполученими Штатами, навіть попри занепад економіки Півночі.
Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) повідомило, що в середу Кім відвідав заводи з виробництва споживчих товарів і продуктів харчування, а також дав вказівки стосовно модернізації підприємств у рамках реалізації нової політики регіонального розвитку.
Провокації Північної Кореї
Впродовж останніх тижнів лідер КНДР Кім Чен Ин зробив низку заяв, що свідчать про його бажання і готовність розпочати війну з Південною Кореєю.
Зокрема, він закликав зміцнити військово-морські сили країни для "посилення підготовки до війни" й захисту морського суверенітету. А КНДР протягом тижня провела три раунди запусків крилатих ракет, зокрема і тестові випробування нової стратегічної крилатої ракети, що запускається з підводного човна.
Водночас ЗМІ пишуть й про те, що Пхеньян має вагому причину не розпалювати конфлікт, оскільки темпи зростання економіки Північної Кореї досягли найвищого рівня майже за десятиліття через продаж озброєнь Росії.
Тим часом Південна Корея висловила невдоволення Росії через її співпрацю з КНДР.
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