Фінансові новини
- |
- 08.02.24
- |
- 10:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
G7 має намір обмежити використання Росією "тіньового флоту" суден для транспортування нафти
09:33 08.02.2024 |
Країни G7 мають намір вжити заходів для обмеження можливостей Росії щодо використання "тіньового флоту" суден для транспортування нафти, заявила Ольга Димитреску з Office of Financial Sancions Implementation (OFSI), британського регулятора, що відповідає за застосування санкцій.
"Ми хочемо повернути ці обсяги флоту суден G7, - цитує агентство Bloomberg її виступ у підкасті страховика NorthStandard. - Ми ускладнюємо завдання Росії щодо використання свого тіньового флоту, що зі свого боку поверне обсяги перевезень флоту G7, у якому постачальники послуг дотримуються стелі цін (price cap)".
У рамках цих зусиль проводяться обговорення з урядами різних країн світу, що зачіпають питання морських та екологічних ризиків, які виникають при використанні "тіньового флоту", додала Дімітреску.
"У другому кварталі, найімовірніше, ми посилимо контроль за дотриманням (стелі цін - ІФ-У) і продовжимо вживати заходів щодо гравців, які залучені в нечесні практики, - сказала вона. - Нашим спільним пріоритетом є посилення нагляду за дотриманням і виконанням цього механізму".
Як повідомлялося, країни G7 і Євросоюзу заборонили своїм компаніям перевозити російську нафту і надавати пов'язані з її транспортуванням послуги, якщо сировину продають вище за встановлену їхніми урядами стелю - price cap (c 5 грудня - $60 за барель).
РФ заборонила своїм компаніям реалізовувати сировину, якщо в контрактах прописано умову "стелі". Щодо нафтопродуктів price cap набув чинності з 5 лютого 2023 року, стосовно легких нафтопродуктів він залишає $100 за барель, а важких - $45 за барель.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США розгляне окремий проєкт про допомогу Україні і Ізраїлю без міграційної реформи
ТОП-НОВИНИ
|РФ ударила по Харкову двома балістичними ракетами з КНДР
|Рада зробила перший крок до вирішення проблеми з прибутком оборонних підприємств
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
|РФ запускала балістичні ракети КНДР проти України дев'ять разів, - США в ООН
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Китай вперше за понад 20 років втратив першість в імпорті товарів до США
|Австралія забороняє дзвінки працівникам у неробочий час
|КНДР припиняє економічну співпрацю з Південною Кореєю
|G7 має намір обмежити використання Росією "тіньового флоту" суден для транспортування нафти
|Держдеп США схвалив продаж Польщі аеростатів для ППО на $1,2 млрд
|Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною до 2029 року
|Сенат США розгляне окремий проєкт про допомогу Україні і Ізраїлю без міграційної реформи
Бізнес
|Apple стала найбільш шанованою компанією у світі - 17 рік поспіль
|Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon
|Apple запропонувала понад 600 програм, створених спеціально для Vision Pro — Netflix і YouTube, як і очікувалось, відсутні
|Sony заборонила активувати свої відеоігри в Steam для користувачів з РФ та Білорусі
|Шахраї виманили 26 мільйонів доларів з компанії завдяки deepfake відео дзвінку на основі ШІ - SCMP
|Південна Корея вступає в «чипові перегони»
|ШІ знайшов величезне родовище міді у Замбії