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АНАЛІТИКА

Держдеп США схвалив продаж Польщі аеростатів для ППО на $1,2 млрд

 

Державний департамент США схвалив продаж Польщі сучасних систем радіолокації, розвідки повітряного простору та наземної радіолокації разом із елементами логістики вартістю 1,2 мільярда доларів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", 7 лютого оголосило Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.

Рішення Державного департаменту про продаж Польщі військового обладнання ще має бути схвалене Конгресом, що, як очікується, обов'язково станеться. Після цього сторони можуть перейти до фінальних переговорів.

Йдеться про системи під кодовою назвою BARBARA. Це аеростати, які на висоті чотирьох кілометрів можуть моніторити повітряний простір у радіусі 400 кілометрів та виявляти повітряні цілі - зокрема російські ракети, які в останні місяці перебували над повітряним простором Польщі.

В Агентстві озброєнь при Міністерстві оборони Польщі, коментуючи рішення Держдепу, підкреслили: польська армія отримає "не тільки найсучаснішу систему радіолокації, що включає наземний і повітряний компоненти, а й широку підтримку, серед іншого, логістику, навчальні пакети та технічну документацію".

"Аеростати BARBARA приєднаються до польської системи раннього попередження і розвідки. Перша частина цього пазлу - літак SAAB 340 AEW - незабаром прибуде до Польщі", - додали у відомстві.

Нагадаємо, Агентство озброєнь Польщі підписало контракт на придбання шведських літаків раннього попередження Saab 340 AEW влітку 2023 року.
Ключові теги: США, Польща
 

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