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Байден прокоментував провал проєкту про допомогу Україні: «Путін наступає на п'яти»
08:55 08.02.2024 |
Президент Джо Байден висловив занепокоєння тим, що союзники України відступають від її підтримки в критичний момент війни.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.
Байден заявив у Нью-Йорку в середу, що президент Росії Владімір Путін "наступає на п'яти".
"І що ми робимо? Відступаємо?" додав Байден.
Коментарі президента пролунали через кілька годин після того, як Сенат провалив законопроєкт про безпеку кордонів та імміграцію, який дозволив би розблокувати понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні з боку США. Колишній президент Дональд Трамп, лідер Республіканської партії, закликав республіканців у Конгресі відхилити угоду.
Законодавці ведуть переговори про урізаний пакет, який виключить положення про імміграцію і включатиме допомогу Україні та інші пріоритети національної безпеки США, але такий підхід стикається з опозицією в Палаті представників, контрольованій республіканцями.
Байден попередив, що Україна перебуває на критичному етапі війни, оскільки запаси боєприпасів і зброї в країні скорочуються, а бойові дії, як очікується, активізуються цієї весни.
"Сполучені Штати розглядаються як важлива нація. Якщо Сполучені Штати відійдуть від подій, що станеться?" - зазначив Байден.
"Що тоді станеться на Близькому Сході, Тайванська протока? Що станеться в Азії? Що станеться з Україною?" - додав він.
Нагадаємо, у Сенаті США не знайшлось достатньо підтримки для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.
Перед цим президент Джо Байден, який підтримав компромісний двопартійний законопроєкт, заявив, що його ухвалення намагається зірвати Дональд Трамп.
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