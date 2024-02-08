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Салліван про затягування Угорщиною вступу Швеції в НАТО: Наше терпіння не нескінченне
23:43 07.02.2024 |
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон сподівається на якнайшвидше схвалення вступу Швеції в НАТО з боку Угорщини, натякнувши на можливі кроки у разі подальшого затягування процесу.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав на пресконференції 7 лютого разом із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.
Салліван, який брав участь у зустрічі на рівні радників із нацбезпеки країн НАТО, розповів, що там обговорювалось членство Швеції, й неодноразово підкреслювалось, що завершення цього процесу для Угорщини є питанням "довіри й обов'язку".
"Ми бачимо шлях до цього. Звісно, ми перебуваємо в тісному контакті зі Швецією з цього питання. Не буду зараз висловлювати якісь конкретні погрози чи припущення щодо тих кроків, які ми можемо вжити в майбутньому, але, звісно ж, наше терпіння в цьому питанні не може бути нескінченним", - сказав він.
Радник Байдена додав, що США продовжать спостерігати за ситуацією, й він сподівається, що "в найближчому майбутньому це питання буде вирішене в конструктивний спосіб".
Угорщина - єдиний член НАТО, який ще не схвалив заявку Швеції на вступ до Альянсу. Після місяців зволікань угорський прем'єр Віктор Орбан офіційно підтримав кандидатуру Швеції в січні, але вона ще має бути затверджена угорським парламентом.
Парламентське голосування має бути формальністю, оскільки правляча партія Орбана "Фідес" має комфортну більшість. Але лідери "Фідес" у понеділок зажадали, щоб прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон спочатку відвідав Будапешт перед парламентським голосуванням.
Крістерссон виключив подальші переговори з Будапештом щодо заявки Швеції, але заявив, що буде готовий зустрітися з Орбаном після того, як парламент Угорщини ратифікує заявку.
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