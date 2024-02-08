Канада виділить 400 мільйонів на добудову музею Голодомору: Рада схвалила законопроєкт

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону «Про внесення змін до закону «Про музеї та музейну справу» щодо діяльності Національного музею Голодомору-геноциду».

Ухвалення відповідного урядового законопроєкту №10361 у першому читанні підтримали 230 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою, документ має встановити особливості та основні напрями діяльності Національного музею Голодомору-геноциду, передбачити наглядову та експертну ради для цього музею, визначити порядок їх формування, склад, права та повноваження.

Ці зміни необхідні для отримання коштів від уряду Канади на добудову музею, повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук ("Слуга народу").

"Закон є передумовою надання Урядом Канади близько 420 млн грн на добудову Музею, а також додаткової фінансової підтримки від меценатів та діаспори на облаштування експозиції", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про музеї та музейну справу" щодо діяльності Національного музею Голодомору-геноциду".

Ухвалення відповідного урядового законопроєкту №10361 у першому читанні підтримали 230 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою, документ має встановити особливості та основні напрями діяльності Національного музею Голодомору-геноциду, передбачити наглядову та експертну ради для цього музею, визначити порядок їх формування, склад, права та повноваження.

Ці зміни необхідні для отримання коштів від уряду Канади на добудову музею, повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук ("Слуга народу").

"Закон є передумовою надання Урядом Канади близько 420 млн грн на добудову Музею, а також додаткової фінансової підтримки від меценатів та діаспори на облаштування експозиції", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.