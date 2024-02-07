Європарламент засудив наміри Норвегії видобувати мінерали на морському дні

Європейський парламент 7 лютого схвалив резолюцію, в якій засудив рішення Норвегії дозволити видобуток мінералів на морському дні попри застереження через потенційні екологічні наслідки таких дій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У резолюції, за яку проголосували 523 депутати Європарламенту із 705, висловлюється занепокоєння рішенням норвезького парламенту "про відкриття районів для глибоководної діяльності на морському дні".

Там водночас зазначається, що Норвегія автоматично ще не дозволила видобуток корисних копалин, позаяк для цього потрібне окреме схвалення Стортингом відповідних планів.

Євродепутати також нагадали про зобов'язання Норвегії за договорами про збереження морського життя й біорізноманіття та закликали її співпрацювати з ЄС для спільної реалізації екологічної політики.

На початку 2023 року дослідження підтвердило, що на морському дні біля Норвегії перебувають поклади магнію, ніобію, кобальту й рідкоземельних мінералів, критично важливих для "зелених" технологій - і, відповідно, всієї Європи, яка намагається позбутись залежності від викопних палив.

Після схвалення Стортингом їхнього видобутку приватні компанії зможуть подаватись на ліцензії для розробки морського дна.

Ще на етапі ініціативи наміри Осло різко критикували екологи та відповідні міжнародні організації, які вказували, що видобуток може завдати суттєвої шкоди морській екосистемі, а наслідки рішення до кінця не були продумані.

Норвезький уряд раніше обіцяв ретельно зважувати екологічні наслідки видобутку мінералів на дні моря.