У Китаї ввели нові обмеження для майнінгових компаній

Влада Пекіна закликала посилити моніторинг компаній, що займаються видобутком біткоїна. Вона вимагає «рішуче припиняти таку діяльність» відповідно до чинних законів і правил.

Уряд представив оновлений план організації енергозбереження в країні. Документ підкреслює прихильність скороченню споживання енергії та викидів. Для цього влада Пекіна має намір здійснювати регулярний моніторинг і контроль компаній, що займаються видобутком криптоактивів.

«Необхідна сувора цензура майнінгу віртуальних валют. Ми посилимо аналіз і моніторинг, щоб своєчасно виявляти компанії, що займаються видобутком криптовалют», - йдеться в документі.

Відповідальність за виконання цих правил уряд поклав на кілька відомств. Зокрема, контролем майнінгу в країні займуться: Муніципальна комісія з розвитку та реформи, Муніципальне мережеве інформаційне управління, Муніципальне бюро економіки та інформаційних технологій.

Крім того, влада Пекіна має намір здійснювати комплексний нагляд за енергозбереженням, а також розслідувати злочини і карати фірми за незаконне використання електроенергії.

Зазначимо, криптовалюти в Китаї заборонені на законодавчому рівні. Крім того, у країні діють обмеження на майнінг біткоїна та інших цифрових активів. Раніше ми повідомляли, що чиновник із КНР отримав довічний термін за підтримку майнінгу криптовалют.

Незважаючи на суворий контроль, у травні 2022 року країна вийшла на друге місце за обсягами видобутку біткоїна. Цензура і штрафи не стали на заваді для китайських майнінг-ферм.