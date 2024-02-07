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Австрія відмовила в екстрадиції ексголови НБУ Кирила Шевченка - Der Standard
12:27 07.02.2024 |
Австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію Кирила Шевченка, колишнього голови НБУ, якого наприкінці жовтня 2022 року НАБУ оголосило в розшук.
Сам Шевченко, заявивши про політичне переслідування з боку Офісу президента, попросив політичного прихистку в Австрії, йдеться в публікації австрійського видання Der Standard.
"Шевченко залишив Україну у вересні й незабаром після порушення кримінального провадження подав заяву про надання прихистку в Австрії, де перебуває досі. Його місцеперебування поки що не зміниться: австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію", - пише Der Standard.
У коментарі виданню колишній голова НБУ назвав відкрите проти нього провадження НАБУ "класичним політичним переслідуванням", як основну причину назвавши свою безкомпромісність на посаді голови Нацбанку та відмову здійснювати емісію гривні й знизити облікову ставку в перший рік війни.
Видання зазначає, що рішення Шевченка в монетарній політиці на посаді голови Центробанку втримали від краху фінансову систему країни, що воює, і дали змогу нині через рік після його відставки тримати інфляцію на рівні 5% річних.
Шевченко наголосив, що в разі повернення в Україну йому не слід сподіватися на справедливий судовий процес з огляду на те, що всі клопотання його захисту - більше ніж 50 заяв - суд відхилив. НАБУ відмовилося від коментарів австрійському виданню.
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