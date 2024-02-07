Пентагон: Провал з допомогою Україні заохотить Китай до агресії

У міністерстві оборони США заявили, що послаблення американської підтримки України може стати небезпечним сигналом не тільки для РФ, але й для Китаю.

Як пише "Європейська правда", про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

"Китай спостерігає за тим, як ми підтримуємо Україну перед обличчям відкритої агресії РФ. Якщо ми схибимо, то це заохотить КНР до ще більш провокаційних дій в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зазначила представниця Пентагону.

За її словами, якщо Сполучені Штати припинять підтримувати Україну, потрібно чітко усвідомлювати наслідки.

"Путін не зупиниться у своєму прагненні до влади та контролю за межами України в напрямку НАТО. Якщо Путін нападе на союзника по Альянсу, ми опинимось в прямому конфлікті (з РФ), оскільки ми віддані захисту кожного сантиметра НАТО", - вказала Сінгх.

Вона зауважила, що США можуть діяти відповідально та заплатити зараз, щоб допомогти Україні, або заплатити набагато більшу ціну пізніше, щоб протидіяти серйознішим наслідкам.

Раніше повідомляли, що у Сенаті США, ймовірно, не знайдеться достатньо голосів від республіканців для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який також передбачає додаткове фінансування для України.

Нагадаємо, перед цим Сенат США після кількамісячних переговорів представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання понад 60 мільярдів на допомогу Україні та понад 14 мільярдів - Ізраїлю.

Але спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті проєкт.

Президент Джо Байден заявив, що його попередник Дональд Трамп домагається зриву законопроєкту в Сенаті.