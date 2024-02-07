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АНАЛІТИКА

Двері Boeing 737 MAX, що відірвалися в повітрі, було не закріплено болтами

Двері Boeing 737 MAX, що відірвалися в повітрі, було не закріплено болтами

 

Двері, що відлетіли від літака Boeing 737 MAX незабаром після зльоту, можливо, не були закріплені належним чином, йдеться в новому звіті Національної ради з безпеки на транспорті (НРБТ) США, повідомляє BBC.

НРБТ США опублікувала перші висновки за результатами розслідування інциденту, що стався в січні з літаком авіакомпанії Alaska Airlines. У ньому йдеться про те, що чотири ключові болти, які мали заблокувати невикористовувані двері у фюзеляж, як виявилося, були відсутні.

Інцидент стався через кілька хвилин після зльоту рейсу 2182 авіакомпанії Alaska Airlines.

Відсутні болти, судячи з усього, дозволили дверній панелі зрушити з місця і відокремитися від літака, ідеться у звіті. Панель, що закриває невикористаний аварійний вихід - так звана дверна заглушка, - лопнула, залишивши зяючу дірку в бічній частині фюзеляжу за кілька миттєвостей після зльоту рейсу з міжнародного аеропорту Портленда.

Після цього в літаку різко впав тиск у салоні, оскільки повітря почало виходити назовні, а атмосфера всередині літака вирівнялася з більш розрідженим повітрям зовні.

Як раніше повідомлялося, 5 січня Boeing 737-9 MAX авіакомпанії Alaska Airlines здійснив вимушену посадку в аеропорту Портленда після втрати дверей у повітрі на висоті близько 5 км. Ніхто з пасажирів не постраждав. Авіаперевізник отримав літак від Boeing у листопаді 2023 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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