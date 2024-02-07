Фінансові новини
- |
- 07.02.24
- |
- 14:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Двері Boeing 737 MAX, що відірвалися в повітрі, було не закріплено болтами
09:51 07.02.2024 |
Двері, що відлетіли від літака Boeing 737 MAX незабаром після зльоту, можливо, не були закріплені належним чином, йдеться в новому звіті Національної ради з безпеки на транспорті (НРБТ) США, повідомляє BBC.
НРБТ США опублікувала перші висновки за результатами розслідування інциденту, що стався в січні з літаком авіакомпанії Alaska Airlines. У ньому йдеться про те, що чотири ключові болти, які мали заблокувати невикористовувані двері у фюзеляж, як виявилося, були відсутні.
Інцидент стався через кілька хвилин після зльоту рейсу 2182 авіакомпанії Alaska Airlines.
Відсутні болти, судячи з усього, дозволили дверній панелі зрушити з місця і відокремитися від літака, ідеться у звіті. Панель, що закриває невикористаний аварійний вихід - так звана дверна заглушка, - лопнула, залишивши зяючу дірку в бічній частині фюзеляжу за кілька миттєвостей після зльоту рейсу з міжнародного аеропорту Портленда.
Після цього в літаку різко впав тиск у салоні, оскільки повітря почало виходити назовні, а атмосфера всередині літака вирівнялася з більш розрідженим повітрям зовні.
Як раніше повідомлялося, 5 січня Boeing 737-9 MAX авіакомпанії Alaska Airlines здійснив вимушену посадку в аеропорту Портленда після втрати дверей у повітрі на висоті близько 5 км. Ніхто з пасажирів не постраждав. Авіаперевізник отримав літак від Boeing у листопаді 2023 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
ТОП-НОВИНИ
|РФ запускала балістичні ракети КНДР проти України дев'ять разів, - США в ООН
|Рада спростила зміну цільового призначення землі
|Bihus.Info стверджує, що стеження за журналістами редакції вели співробітники СБУ
|Антикорупційний комітет Ради знайшов нові ризики у законопроєкті про мобілізацію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Польські фермери планують заблокувати на місяць КПП «Дорогуськ - Ягодин»
|Боррель розраховує на надання ЄС Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року
|Україна і Швеція ведуть переговори щодо закупівлі БМП CV90
|Австрія відмовила в екстрадиції ексголови НБУ Кирила Шевченка - Der Standard
|Випробування Трампом: чи готова Європа?
|Європарламент використовуватиме TikTok для виборчої кампанії в ЄС попри заборону
Бізнес
|Apple запропонувала понад 600 програм, створених спеціально для Vision Pro — Netflix і YouTube, як і очікувалось, відсутні
|Sony заборонила активувати свої відеоігри в Steam для користувачів з РФ та Білорусі
|Шахраї виманили 26 мільйонів доларів з компанії завдяки deepfake відео дзвінку на основі ШІ - SCMP
|Південна Корея вступає в «чипові перегони»
|ШІ знайшов величезне родовище міді у Замбії
|У ЄС досягли угоди щодо першого у світі обов’язкового регулювання штучного інтелекту
|Google Bard оновився: генерація зображень на базі Imagen 2 та доступність Gemini Pro в Україні