Фінансові новини
- |
- 07.02.24
- |
- 14:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Боррель зустрів ранок у Києві в укритті через масовану атаку РФ
09:31 07.02.2024 |
Високому представникові ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю, який напередодні прибув до Києва, довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Починаю свій ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги.
Це щоденна реальність відважного українського народу, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію", - написав Боррель у Twitter (X).
До свого допису він також долучив фото з укриття.
Жозеп Боррель у вівторок прибув до Києва з четвертим від початку повномасштабного вторгнення РФ візитом.
У зовнішньополітичній службі ЄС уточнили, що візит Борреля в Україну триватиме два дні - 6 і 7 лютого.
Вранці 7 лютого Росія масовано атакувала ракетами Україну. У Києві та Київській області працювала ППО. У Харкові, в Дрогобичі Львівської області та на Черкащині пролунали вибухи. У Миколаєві багато пошкоджень і є поранені.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
ТОП-НОВИНИ
|РФ запускала балістичні ракети КНДР проти України дев'ять разів, - США в ООН
|Рада спростила зміну цільового призначення землі
|Bihus.Info стверджує, що стеження за журналістами редакції вели співробітники СБУ
|Антикорупційний комітет Ради знайшов нові ризики у законопроєкті про мобілізацію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Польські фермери планують заблокувати на місяць КПП «Дорогуськ - Ягодин»
|Боррель розраховує на надання ЄС Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року
|Україна і Швеція ведуть переговори щодо закупівлі БМП CV90
|Австрія відмовила в екстрадиції ексголови НБУ Кирила Шевченка - Der Standard
|Випробування Трампом: чи готова Європа?
|Європарламент використовуватиме TikTok для виборчої кампанії в ЄС попри заборону
Бізнес
|Apple запропонувала понад 600 програм, створених спеціально для Vision Pro — Netflix і YouTube, як і очікувалось, відсутні
|Sony заборонила активувати свої відеоігри в Steam для користувачів з РФ та Білорусі
|Шахраї виманили 26 мільйонів доларів з компанії завдяки deepfake відео дзвінку на основі ШІ - SCMP
|Південна Корея вступає в «чипові перегони»
|ШІ знайшов величезне родовище міді у Замбії
|У ЄС досягли угоди щодо першого у світі обов’язкового регулювання штучного інтелекту
|Google Bard оновився: генерація зображень на базі Imagen 2 та доступність Gemini Pro в Україні