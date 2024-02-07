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АНАЛІТИКА

Боррель зустрів ранок у Києві в укритті через масовану атаку РФ

Боррель зустрів ранок у Києві в укритті через масовану атаку РФ

 

Високому представникові ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю, який напередодні прибув до Києва, довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Починаю свій ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги.

Це щоденна реальність відважного українського народу, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію", - написав Боррель у Twitter (X).

До свого допису він також долучив фото з укриття.

Жозеп Боррель у вівторок прибув до Києва з четвертим від початку повномасштабного вторгнення РФ візитом.

У зовнішньополітичній службі ЄС уточнили, що візит Борреля в Україну триватиме два дні - 6 і 7 лютого.

Вранці 7 лютого Росія масовано атакувала ракетами Україну. У Києві та Київській області працювала ППО. У Харкові, в Дрогобичі Львівської області та на Черкащині пролунали вибухи. У Миколаєві багато пошкоджень і є поранені.
Ключові теги: ЄС
 

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