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Швеція не розслідуватиме підрив «Північних потоків» - ЗМІ
23:27 06.02.2024 |
Шведська прокуратура має намір найближчим часом припинити розслідування диверсії на газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі. Як повідомляють у вівторок, 6 лютого, німецькі ЗМІ Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR і Die Zeit, прокурор Матс Люнгквіст, який очолює розслідування, вочевидь, хоче припинити розслідування. Видання припускають, що шведські правоохоронні органи не змогли встановити конкретних підозрюваних у своїй країні.
Як заявили у шведській прокуратурі, офіційно про рішення буде оголошено, ймовірно, у середу, 7 лютого. Водночас воно торкнеться тільки слідства в самій Швеції - розслідування, що проводяться владою Німеччини та Данії, триватиме. Крім того, на думку німецьких ЗМІ, Берлін може тільки виграти від такого кроку Стокгольма, оскільки шведи зможуть передати зібрані у справі матеріали німецьким правоохоронцям.
Вибухи на "Північних потоках"
У вересні 2022 року було підірвано три з чотирьох ниток підводних газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2".
Розслідування вибухів були розпочаті у Швеції, Німеччині та Данії. У листопаді 2022 року шведський прокурор Матс Люнгквіст підтвердив початкову підозру, що вибухи були актом диверсії. У спільному листі до Ради Безпеки ООН влітку 2023 року посольства Німеччини, Данії та Швеції повідомили, що слідчі також виявили сліди вибухівки на вітрильній яхті, яка, ймовірно, була використана для диверсії. Судячи з повідомлень низки ЗМІ, опублікованих раніше, слідство вважає, що диверсія могла бути влаштована групою громадян України за допомогою 15-метрової вітрильної яхти "Андромеда", орендованої компанією з Польщі.
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