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Суд відмовився визнавати імунітет Трампа у федеральній справі про штурм Капітолія
17:56 06.02.2024 |
Федеральний апеляційний суд округу Колумбія ухвалив, що колишній президент США Дональд Трамп не має президентського імунітету у федеральній справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення суду.
У 57-сторіновому рішенні, ухваленому суддями одноголосно, нагадується про сотні учасників штурму Капітолія, які підлягали кримінальному переслідуванню. Судді вважають, що Трамп не може посилатись на президентський імунітет для звільнення від відповідальності за ті події.
"У контексті цієї кримінальної справи колишній президент Трамп став громадянином Трампом, який має такі ж права на захист, як і будь-який інший обвинувачений у кримінальному правопорушенні", - йдеться в рішенні.
Апеляційний суд Колумбії вказує, що Трамп справді мав імунітет на посаді президента, але він "більше не захищає його від цього кримінального переслідування".
Нагадаємо, на початку серпня спецпрокурор Міністерства юстиції США оголосив Трампу чотири звинувачення у справі про штурм Капітолія, зокрема змову з метою введення в оману та перешкоджання офіційному розслідуванню.
Адвокати експрезидента США стверджували, що той не підлягає кримінальній відповідальності, позаяк на нього поширюється "абсолютний імунітет" як голови виконавчої влади.
Вони ж казали, що єдиним способом притягти Трампа до відповідальності був імпічмент - який, як відомо, провалився в останні дні президентства республіканця.
Розгляд федеральної справи стосовно штурму Капітолія, в якій фігурує Трамп, мав початись 4 березня 2024 року - в розпал передвиборчої кампанії. Але через апеляції та клопотання захисту експрезидента суддя Таня Чуткан відклала її на невизначений термін.
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