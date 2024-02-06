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АНАЛІТИКА

Литва планує закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

 

Комісія національної безпеки Литви запропонувала закрити ще два пункти пропуску на білоруському кордоні і вжити заходів для скорочення поїздок між двома країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Пропозиція комісії - урядового органу, до складу якого входять прем'єр-міністр, кілька членів кабінету міністрів, представники канцелярії президента і спецслужб - стосується прикордонних пунктів пропуску в Лаворішкесі і Райгардасі.

Загалом чотири КПП на кордоні з Білоруссю нині залишаються відкритими після того, як Литва закрила два пункти пропуску в серпні минулого року.

Комісія також пропонує поступово зменшити кількість дозволів, що видаються приватним перевізникам, на пасажирське автобусне сполучення між Литвою і Білоруссю.

Ще одна пропозиція - обмежити посадку і висадку пасажирів на залізничному прикордонному пункті пропуску "Кена", а також припинити перетин білорусько-литовського кордону пішоходами і велосипедистами.

Вілмантас Віткаускас, голова Національного центру управління в кризових ситуаціях, повідомив на пресконференції, що пункти пропуску мають бути зачиненими з 1 березня.

"Потік білоруських громадян останнім часом збільшився приблизно на 50% через усі автомобільні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Збільшення потоку транспорту, товарів і людей вимагає оптимізації процесу управління цими потоками і ще більш детальної перевірки осіб, транспортних засобів і товарів", - сказав він.

Остаточне рішення про закриття пунктів пропуску ухвалюватиме уряд.

Згідно із заявою, запропоновані рішення зменшать кількість транспортних засобів і пасажирів, що прямують транзитом через Литву, а також знизять ймовірність дій білоруських і російських спецслужб проти Литви.

Цей крок також спрямований на більш ефективне блокування ввезення санкційних товарів з Білорусі та Росії, а також на запобігання контрабанді.

Нагадаємо, на початку лютого уряд Литви схвалив поправки, що продовжують обмеження проти громадян Росії та Білорусі до 2 травня 2025 року.

 

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