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Литва планує закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
17:43 06.02.2024 |
Комісія національної безпеки Литви запропонувала закрити ще два пункти пропуску на білоруському кордоні і вжити заходів для скорочення поїздок між двома країнами.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
Пропозиція комісії - урядового органу, до складу якого входять прем'єр-міністр, кілька членів кабінету міністрів, представники канцелярії президента і спецслужб - стосується прикордонних пунктів пропуску в Лаворішкесі і Райгардасі.
Загалом чотири КПП на кордоні з Білоруссю нині залишаються відкритими після того, як Литва закрила два пункти пропуску в серпні минулого року.
Комісія також пропонує поступово зменшити кількість дозволів, що видаються приватним перевізникам, на пасажирське автобусне сполучення між Литвою і Білоруссю.
Ще одна пропозиція - обмежити посадку і висадку пасажирів на залізничному прикордонному пункті пропуску "Кена", а також припинити перетин білорусько-литовського кордону пішоходами і велосипедистами.
Вілмантас Віткаускас, голова Національного центру управління в кризових ситуаціях, повідомив на пресконференції, що пункти пропуску мають бути зачиненими з 1 березня.
"Потік білоруських громадян останнім часом збільшився приблизно на 50% через усі автомобільні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Збільшення потоку транспорту, товарів і людей вимагає оптимізації процесу управління цими потоками і ще більш детальної перевірки осіб, транспортних засобів і товарів", - сказав він.
Остаточне рішення про закриття пунктів пропуску ухвалюватиме уряд.
Згідно із заявою, запропоновані рішення зменшать кількість транспортних засобів і пасажирів, що прямують транзитом через Литву, а також знизять ймовірність дій білоруських і російських спецслужб проти Литви.
Цей крок також спрямований на більш ефективне блокування ввезення санкційних товарів з Білорусі та Росії, а також на запобігання контрабанді.
Нагадаємо, на початку лютого уряд Литви схвалив поправки, що продовжують обмеження проти громадян Росії та Білорусі до 2 травня 2025 року.
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