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ExxonMobil, Bank of Cyprus і ще 6 компаній завершили вихід з РФ у січні
17:37 06.02.2024 |
У січні 2024 року вісім міжнародних компаній завершили процес виходу з російського ринку шляхом продажу або ліквідації діяльності в РФ.
Про це йдеться у дайджесті про вплив виходу іноземних компаній на економіку РФ від KSE Institute.
Так, Росію нещодавно покинули шведський виробник мережевих камер Axis Communications (ліквідація), найбільша банківсько-фінансова група Кіпру - Bank of Cyprus (ліквідація), швейцарський постачальник інституційних брокерських послуг Banque Cramer & Cie SA (ліквідація), американський нафтовий гігант ExxonMobil (ліквідація), польський виробник гірничого обладнання Famur, французький глобальний постачальник автомобільної продукції Faurecia, німецький постачальник автомобільної логістики GEFCO Group і гренландська рибальська компанія Royal Greenland.
"Схоже, що після 2 років війни деякі іноземні власники припинили безуспішні спроби знайти нових покупців для свого бізнесу в Росії і почали виходити кардинальним способом шляхом повної ліквідації", - заявив дослідник Київської школи економіки та керівник проекту LeaveRussia.org Андрій Онопрієнко.
Станом на 6 лютого 2024 року, за даними KSE, 356 світових компаній повністю вийшли з Росії, а 1210 перебувають у процесі виходу.
При цьому більшість (2138 або 58%) міжнародних компаній, які мали зв'язки з Росією станом на початок 2022 року, продовжують вести бізнес на території держави-агресора.
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