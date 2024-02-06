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АНАЛІТИКА

Стало відомо скільки коштує Shahed-136 для Росії

 

Група хакерів Prana Network зламала поштові сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder на яких знаходився масив данних про виробництво ударних безпілотників Shahed-136 для Росії.

Данні були оприлюднені в мережі.

4 лютого 2024 року PRANA Network оголосила, що вони успішно зламали сервери електронної пошти підставної компанії Корпусу вартових ісламської революції під назвою Sahara Thunder, яка сприяє незаконному продажу зброї з Ірану в Росію.

Серед злитої документації по локалізації виробництва іранських ударних безпілотників в особливій економічній зоні "Алабуга", Росія, знайшлись відомості про переговорний процес де зазначались об'єми випуску та вартість дронів.

Виробництво

В документах напряму не називається тип продукту, що виготовляється. Натомість, безпілотники проходять у документах під спеціальним шифром як "моторная лодка типа Dolphin 632".

Згідно з паперами, на 2022 рік Росія мала намір випустити на своїх потужностях за ліцензією 6000 іранських безпілотників напротязі 2,5 років.

Іранською стороною було озвучено стартову вартість 23 млн рублів за одиницю (375 тисяч доларів). Однак у ході переговорів було досягнуто домовленості на рівні 12 млн рублів за борт при замовленні 6000 одиниць (193 тисяч доларів) або 18 млн рублів (290 тисяч доларів) при замовленні 2000 одиниць.

Загальна ціна контракту на виробництво, включаючи передачу технологій, обладнання, 6000 комплектів БПЛА, програмного забезпечення, складає 108,5 млрд рублів (1 млрд 750 млн доларів).

Планування

Згідно з планами на 2023 рік, за повної локалізації виробництва з мінімальним постачанням іранських комплектуючих прогнозована собівартість Shahed-136 має скласти 4,4 млн рублів (48,8 тисяч доларів) за борт.

Стало відомо скільки коштує Shahed-136 для Росії

 

Однак це лише прогноз який може мати відхилення у випадку змін у плануванні та виробництві.

При тому, вартість реалізації, тобто та ціна за якою вони будуть передані замовнику, складатиме 14,9 млн рублів (165,5 тисяч доларів). Вірогідно, такий розрив пояснюється закладеними виплатами за лінцензійне виробництво, додатковими витратами та інвестиціями у підприємство.

Стало відомо скільки коштує Shahed-136 для Росії

 

Оплата

Згідно з іншими оприлюдненими документами, принаймні частково РФ проводить свої фінансові операції та платежі з Іраном у золоті.

Так, організація "Алабуга Машинери" в лютому 2023 року передала іранській підставній компанії Sahara Thunder, імовірно, в якості оплати послуг та товарів, 2 067 795 грамів золота в злитках.

Стало відомо скільки коштує Shahed-136 для Росії
За матеріалами: Мілітарний
Ключові теги: Іран, Росія
 

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