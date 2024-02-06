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АНАЛІТИКА

Румунія і Болгарія домовились координувати якнайшвидший вступ у «Шенген»

 

Міністерки закордонних справ Болгарії та Румунії Марія Габріель і Лумініца Одобеску під час зустрічі у Софії 5 лютого підтвердили координацію зусиль для "якнайшвидшого" скасування контролю на сухопутних кордонах у Шенгенській зоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило румунське МЗС за підсумками зустрічі.

За словами Одобеску, вона з Габріель"домовилися підтримувати тісну співпрацю і координацію, продовжуючи працювати над імплементацією рішення від 31 березня цього року за підтримки Європейської комісії".

"Крім того, ми домовилися координувати зусилля з метою якнайшвидшого отримання рішення про скасування контролю на сухопутних кордонах. У зв'язку з цим ми продовжимо діалог з нашими австрійськими партнерами, з іншими державами-членами ЄС і, очевидно, з Європейською комісією, щоб ухвалити це рішення", - додала голова МЗС Румунії.

Серед інших тем обговорення очільниць зовнішньполітичних відомств Румунії та Болгарії стали безпека в Чорному морі та ризики, пов'язані з війною Росії проти України, а також європейський порядок денний.

Лумініце Одобеску у межах візиту до Болгарії також зустрілась із президентом Руменом Радєвим та прем'єр-міністром Ніколаєм Дєнковим.

Нагадаємо, у грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Проти проголосували Австрія і Нідерланди, посилаючись на те, що ці країни недостатньо роблять для стримування нелегальної міграції.

Консенсус щодо "часткового" вступу обох країн з'явився наприкінці минулого року. Він передбачає зняття перевірок в аеропортах і морських портах, тоді як дата скасування прикордонного контролю ще не визначена.
 

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