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США планують подвоїти виробництво артилерійських снарядів для передачі Україні
12:34 06.02.2024 |
Американська армія має намір подвоїти виробництво артилерійських снарядів, що використовуються в Україні, до жовтня цього року.
Про це заявив начальник відділу закупівель армії США Даг Буш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence One.
Виробництво 155-мм артилерійських снарядів у США має зрости з 28 тисяч у жовтні минулого року - останнього місяця, за який було опубліковано точні цифри, - до приблизно 37 тисяч у квітні і близько 60 тисяч у жовтні 2024 року. Потім армія сподівається швидко збільшити виробництво у 2025 році - з трохи менше ніж 75 тисяч снарядів у квітні до 100 тисяч у жовтні.
"Це заплановане збільшення частково пов'язане з новим заводом, який армія будує в Техасі, і який матиме абсолютно новий спосіб виробництва снарядів, використовуючи абсолютно нові технології, які ми ніколи не використовували раніше", - заявив Буш.
Доступність боєприпасів, особливо великих артилерійських снарядів калібру 155 мм, не дозволяє Україні зрівнятися з Росією за обсягом вогню. Наразі українські війська випускають близько 2 тисяч снарядів на день, що становить приблизно одну п'яту частину від російського обсягу.
За словами Буша, масове використання таких боєприпасів, як 155-міліметрові снаряди, може змусити США переглянути питання про те, скільки їм необхідно мати власних запасів.
"Якщо збільшення запасів - це спосіб знизити ризик затяжного звичайного конфлікту, то на це потрібно звернути увагу", - сказав він.
За словами Буша, США не довелося збільшувати виробництво невеликих артилерійських снарядів, танкових снарядів або мінометних мін для України, оскільки США змогли задовольнити потреби України без значного виснаження власних запасів.
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