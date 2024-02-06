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Удар дронів по НПЗ у Туапсе обвалив нафтопереробку Роснєфті на 10%
11:59 06.02.2024 |
Російські нафтопереробні компанії у січні зменшили виробництво на 4% у порівнянні з січнем минулого року, причому найбільше падіння зафіксоване у Роснєфті, чий завод у ніч проти 25 січня атакували українські дрони. Про це з посиланням на власні джерела повідомила російська газета Комерсант.
Компанія скоротила перероблення нафти на 10% рік до року - приблизно до 170 000 тонн на добу. Це пов'язано насамперед із зупинкою нафтопереробного заводу в Туапсе, куди прилетіли дрони.
Нафтопереробний завод у Туапсе - один з найстаріших у Росії, його побудували ще у 1929 році. Потужність становить 12 млн тонн нафти на рік, або 240 000 барелів на добу. Він виробляє лігроїн (моторне паливо), мазут, вакуумний газойль і дизельне пальне з високим вмістом сірки. Експорт через сусідню нафтоперевалку йде в Туреччину, Китай, Малайзію та Сінгапур.
За інформацією LIGA.net, удар по Туапсе у ніч проти 25 січня був спецоперацією СБУ. Після двох потужних вибухів там почалася масштабна пожежа, було пошкоджено установку первинної обробки нафтопродуктів, де відбувається розділення нафти на основні фракції (бензинову, гасову, солярову).
Лукойл у січні скоротив виробництво майже на 8% до 115 000 тонн на добу через ремонт на Нижньогородському НПЗ. Аварія на цьому підприємстві - це перший відомий випадок, коли брак західного обладнання через санкції може призвести до тривалого припинення виробництва на російському заводі.
Іншим компаніям вдалося збільшити нафтоперероблення, але вони не настільки потужні, як ці дві. Виробництво Газпромнєфті збільшилось на 3% до 89 000 тонн на добу, а Сургутнафтогазу - на 7% до 53 000 тонн на добу.
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