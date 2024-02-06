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АНАЛІТИКА

Тринадцятий пакет санкцій проти РФ стосуватиметься компаній третіх країн - Боррель

 

Підготовка 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії триває, хоча держави-члени Євросоюзу ще не домовилися щодо нього остаточно, заявив у понеділок глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Ми готуємо новий пакет санкцій проти Росії. (...) Робота триває: пакет стосуватиметься багатьох людей та інститутів - від персональних санкцій до фірм різних країн, які беруть участь в обході санкцій. Але між державами-членами досі немає остаточної згоди, тому я не можу говорити про подробиці", - сказав Боррель на пресконференції у Варшаві після зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

За словами високого представника ЄС у закордонних справах, робота над обмежувальними заходами щодо РФ триває на постійній основі, "щомісяця з'являється новий пакет санкцій проти Росії".

Боррель повідомив, що він перебував у дорозі в Україну та зробив зупинку у Варшаві для консультацій із польською стороною, "щоб краще зрозуміти, що відбувається в Україні і як ми можемо продовжувати нашу підтримку".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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