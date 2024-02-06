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АНАЛІТИКА

Сонячна енергетика у 2024 р. вперше буде лідером у Європі за приростом виробітку - Rystad

 

Вироблення електрики на основі сонячної енергії в Європі 2024 року зросте приблизно на 50 ТВт.год, прогнозує Rystad Energy.

Виробництво на вітроелектростанціях (ВЕС) зросте на 38 ТВт.год, атомних - на 20 ТВт.год, гідроелектростанціях - на 5 ТВт.год, очікує аналітична компанія.

Тим часом вироблення електроенергії з викопного палива та інших джерел скоротиться на 60 ТВт.год.

Таким чином, сонячна енергетика вперше буде лідером за приростом вироблення в усьому енергетичному секторі. Цьому сприятимуть великі обсяги новоустановлених потужностей в усьому регіоні і насамперед у Німеччині, яка 2023 року стала нетто-імпортером електроенергії.

Загальні обсяги виробництва електрики в Європі 2024 року підвищаться до 2,74 тис. ТВт.год із 2,687 тис. ТВт.год роком раніше, за прогнозами Rystad.

Прогноз компанії охоплює 27 країн Євросоюзу, Норвегію, Сербію, Швейцарію і не зачіпає Велику Британію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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