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АНАЛІТИКА

Sony заборонила активувати свої відеоігри в Steam для користувачів з РФ та Білорусі

Sony заборонила активувати свої відеоігри в Steam для користувачів з РФ та БілорусіКомпанія Sony заборонила активувати свої відеоігри на платформі Steam російським та білоруським користувачам.

Про це пише Meduza.

Зазначається, що відповідне повідомлення написав російський дистриб'ютор і видавець "Бука" у публікації про попереднє замовлення гри Horizon Forbidden West.

"Увага! Видавець обмежив активацію цієї гри на території РФ і Білорусі. Тобто гра не активується на російських і білоруських акаунтах Steam. На території інших країн СНД гра активується успішно", - зазначено у дописі.

Про те, що активація цієї та інших ігор Sony стала недоступна для російських і білоруських акаунтів у Steam, також повідомив онлайн-магазин Steampay.

Як відомо, незабаром після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія Sony припинила постачання ігрових консолей PlayStation і програмного забезпечення на російський ринок.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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