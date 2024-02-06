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Трамп закликав саботувати угоду з підтримкою України
23:36 05.02.2024 |
Колишній президент США Дональд Трамп закликав у понеділок, 5 лютого, членів Республіканської партії відхилити двопартійну угоду в Сенаті, що передбачає ухвалення законопроєкту, котрий містить нові жорсткі заходи з безпеки на кордонах в обмін на виділення 60 мільярдів доларів безпекової допомоги для України та інші пріоритети національної безпеки.
"Не будьте дурнями!!! Нам потрібен окремий законопроєкт про кордони та імміграцію. Він не має бути прив'язаний до іноземної допомоги в жодному разі!" - заявив Трамп, якого цитує інформагенція AFP. "Цей законопроєкт - чудовий подарунок демократам і смерть для Республіканської партії, - додав Трамп. - Він містить увесь той жах, який демократи накоїли в питаннях імміграції та кордонів, звільняє їх від відповідальності й перекладає все це на плечі республіканців".
Погоджений республіканцями й Демпартією законопроєкт
Нагадаємо, 4 лютого сенатори США від Демократичної й Республіканської партій представили погоджений законопроєкт, що передбачає виділення допомоги Україні та Ізраїлю, а також посилює міграційне законодавство у Сполучених Штатах.
Обговорення цих трьох питань тривало з осені 2023 року після того, як Конгресу США не вдалося погодити виділення чергових коштів для країн-союзниць через вимоги республіканців, спрямувати гроші на боротьбу з нелегальною міграцією.
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