Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лукашенко дозволив своїм військовим стріляти з вогнепальної зброї по населенню

 

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко офіційно дозволив своїм військовим стріляти по мирному населенню з вогнепальної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ.

Зазначається, що тепер військові матимуть право використовувати бойову техніку, а також зброю з урахуванням обстановки та характеру злочину з вимогами загальновійськових статутів.

Указом встановлено, що військовий повинен буде роз'яснити, що він може почати стріляти і дати час особі виконати вимоги законодавства.

Однак Лукашенко передбачив винятки, за яких військові зможуть стріляти по людях без попередження. Це стосується випадків, коли зволікання створює пряму загрозу життю військовослужбовця.

Режим Лукашенко в Білорусі

У серпні 2020 року у Білорусі спалахнули масові акції непокори. Люди вийшли на вулиці по всій країні після оголошення попередніх результатів виборів, згідно з якими Олександр Лукашенко нібито отримав 80% голосів та знову залишився на посаді президента Білорусі.

Ще перед голосуванням білоруський режим, побоюючись поразки на виборах, почав переслідувати всіх можливих опонентів. Коли Центрвиборчком Білорусі оголосив попередні результати виборів, тисячі білорусів вийшли на вулиці, щоб показати свою незгоду з явною фальсифікацією.

За утиск опозиції, розгін протестів, а також переслідування журналістів на режим Лукашенка вже було накладено кілька пакетів санкцій з боку ЄС та інших країн світу. Окрім того, в ЄС уже готують нові санкції за інші злочини режиму.

Нещодавно Лукашенко підписав поправки до закону про президента. Серед них, зокрема, є гарантії на недоторканність, довічну охорону і право на державну нерухомість після відставки.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Білорусь
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5544
  0,0154
 0,04
EUR
 1
 40,3747
  0,5050
 1,24

Курс обміну валют на вчора, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5231  0,09 0,25 38,0755  0,07 0,18
EUR 40,6173  0,24 0,59 41,4347  0,22 0,53

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5500  0,06 0,16 37,5600  0,07 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес