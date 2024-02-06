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Лукашенко дозволив своїм військовим стріляти з вогнепальної зброї по населенню
22:52 05.02.2024 |
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко офіційно дозволив своїм військовим стріляти по мирному населенню з вогнепальної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ.
Зазначається, що тепер військові матимуть право використовувати бойову техніку, а також зброю з урахуванням обстановки та характеру злочину з вимогами загальновійськових статутів.
Указом встановлено, що військовий повинен буде роз'яснити, що він може почати стріляти і дати час особі виконати вимоги законодавства.
Однак Лукашенко передбачив винятки, за яких військові зможуть стріляти по людях без попередження. Це стосується випадків, коли зволікання створює пряму загрозу життю військовослужбовця.
Режим Лукашенко в Білорусі
У серпні 2020 року у Білорусі спалахнули масові акції непокори. Люди вийшли на вулиці по всій країні після оголошення попередніх результатів виборів, згідно з якими Олександр Лукашенко нібито отримав 80% голосів та знову залишився на посаді президента Білорусі.
Ще перед голосуванням білоруський режим, побоюючись поразки на виборах, почав переслідувати всіх можливих опонентів. Коли Центрвиборчком Білорусі оголосив попередні результати виборів, тисячі білорусів вийшли на вулиці, щоб показати свою незгоду з явною фальсифікацією.
За утиск опозиції, розгін протестів, а також переслідування журналістів на режим Лукашенка вже було накладено кілька пакетів санкцій з боку ЄС та інших країн світу. Окрім того, в ЄС уже готують нові санкції за інші злочини режиму.
Нещодавно Лукашенко підписав поправки до закону про президента. Серед них, зокрема, є гарантії на недоторканність, довічну охорону і право на державну нерухомість після відставки.
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