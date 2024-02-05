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АНАЛІТИКА

Президент Казахстану Токаєв відправив уряд у відставку

 

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у понеділок, 5 лютого, прийняв відставку уряду країни на чолі з прем'єр-міністром Аліханом Смаїловим, повідомляє сайт глави казахської держави.

Виконувати обов'язки прем'єра тимчасово буде віце-прем'єр Роман Скляр. Інші члени уряду продовжать свою роботу до призначення нового уряду. Про причини відставки наразі не повідомляється.

Аліхан Смаїлов очолював уряд Казахстану із січня 2022 року. Він змінив на цій посаді Аскара Мамина на тлі масових протестів і зіткнень, які спалахнули у країні на початку 2022 року на тлі різкого підвищення цін на скраплений газ.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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