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Новий уряд у Франції пережив перший вотум недовіри
17:03 05.02.2024 |
У парламенті Франції провалився перший вотум недовіри уряду Габріеля Атталя, ініційований лівими.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
У понеділок 5 лютого на голосування винесли пропозицію оголосити недовіру уряду Атталя, її ініціювали ліві "Нескорена Франція" під приводом того, що після загальної політичної декларації прем'єра минулого вівторка не було голосування за висловлення довіри. Цей захід є традиційним, але не обов'язковим.
До цього додали чергові звинувачення у тому, що прем'єр цілковито виконує волю президента Емманюеля Макрона, тоді як суспільство потерпає від підвищення цін на електроенергію та інших проблем.
Атталь у відповідь різко розкритикував ініціаторів, заявивши, що вони хочуть повернути країну "на 75 років назад", у "світ без Євросоюзу, де потрібно усе оподаткувати і все колективізувати", його підтримали оплесками депутати від більшості.
Вотум недовіри очікувано провалився - підтримали його лише 124 депутати Нацасамблеї з необхідних 289.
Попередній уряд Елізабет Борн пережив 31 голосування за висловлення недовіри. Цьому посприяло неодноразове застосування статті 49.3, яка дозволяє уряду затверджувати закон без парламенту, одночасно даючи право депутатам оголосити уряду недовіру.
Нагадаємо, колишнього міністра освіти Габріеля Атталя призначили прем'єром на початку січня, він став наймолодшим прем'єр-міністром в історії П'ятої республіки.
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