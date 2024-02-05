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ОЕСР поліпшила прогноз зростання світового ВВП у 2024р. до 2,9% з 2,7%
14:06 05.02.2024 |
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) поліпшила прогноз зростання світової економіки на 2024 рік до 2,9% з очікуваних у листопаді 2,7%.
У 2023 році, за оцінками ОЕСР, глобальне економічне зростання становило 3,1%.
Прогноз підвищення ВВП на 2025 рік залишено на рівні 3%, ідеться в доповіді організації.
"Глобальне економічне зростання у 2023 році виявилося стійким, інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікувалося, - зазначають в ОЕСР. - Останні індикатори вказують на деяке сповільнення темпів збільшення світового ВВП за того, що посилення фінансових умов продовжує позначатися на кредитному ринку та сфері житлової нерухомості, а активність світової торгівлі залишається стриманою".
Атаки на судна в Червоному морі призвели до різкого зростання вартості транспортування товарів і збільшення термінів доставки, що сприяє посиленню цінового тиску, йдеться в доповіді.
ОЕСР підвищила прогноз зростання ВВП США на 2024 рік до 2,1% з 1,5%, зазначивши, що сильний ринок праці та споживчі витрати надаватимуть підтримку американській економіці. Прогноз на 2025 рік залишено на рівні 1,7%. У 2023 році, за оцінками ОЕСР, американський ВВП піднявся на 2,5%.
Економіка єврозони, згідно з новим прогнозом ОЕСР, зросте на 0,6% 2024 року і на 1,3% 2025 року. Раніше очікувалося підвищення ВВП регіону на 0,9% і 1,5% відповідно. Жорсткі кредитні умови, ймовірно, обмежуватимуть економічну активність у єврозоні в найближчій перспективі, зазначається в доповіді організації. У 2023 році ВВП єврозони збільшився на 0,5%.
Прогнози підвищення ВВП Великої Британії на цей і наступний роки залишено на рівні 0,7% і 1,2% відповідно.
ОЕСР прогнозує уповільнення темпів зростання китайської економіки з 5,2% торік до 4,7% у 2024 році та 4,2% у 2025 році, незважаючи на вжиті владою КНР стимулювальні заходи. Як негативні для економіки Китаю чинники експерти організації відзначають слабкий споживчий попит, високі рівні боргового навантаження і проблеми ринку нерухомості.
В ОЕСР очікують, що інфляція в більшості країн G20 повернеться до цільових рівнів до кінця 2025 року.
Згідно з прогнозом організації, інфляція в G20 становитиме 6,6% у 2024 році (попередній прогноз - 5,8%) і 3,8% у 2025 році.
Базова інфляція (без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв) у розвинених країнах G20 сповільниться до 2,5% поточного року і до 2,1% наступного, прогнозують в ОЕСР.
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