Путін забезпечив Німеччині бум в оборонній промисловості

Купівля у (сусідній з Україною) Румунії компанії Automecanica Medias, що займається виробництвом і ремонтом військової автомобільної техніки, та укладання контракту на поставку нової партії вузлів і компонентів для складання сотень бронетранспортерів Fuchs 2 на спеціально збудованому в Алжирі заводі - ось найсвіжіші, хоча й не найбільші угоди, які свідчать про те, що в оборонній промисловості Німеччини зростає бум, а її підприємства здійснюють міжнародну експансію.

Обидві новини, які надійшли наприкінці січня - на початку лютого, пов'язані з концерном Rheinmetall із Дюссельдорфа, який завдяки постачанню бронетехніки, знарядь і боєприпасів для України, що відбиває російську агресію, став зараз, мабуть, найвідомішим німецьким виробником озброєнь.

Німеччина - на п'ятому місці серед найбільших експортерів зброї у світі

Однак заводи цієї компанії - далеко не єдина "кузня зброї" в Німеччині. Адже упродовж останніх років Німеччина, за даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), посідала п'яте місце серед найбільших у світі експортерів зброї після США, Росії, Франції та Китаю. А 2023 року поставки за кордон озброєнь Made in Germany досягли рекордних 12,2 мільярда євро. Однак в умовах пацифістських настроїв, які довго домінували в суспільстві, німецькі виробники зброї намагалися триматися в тіні та не афішували ані масштаби свого бізнесу, ані його значення для економіки країни.

Тепер же, на тлі розв'язаної Володимиром Путіним війни проти України та безперервних погроз з Москви на адресу НАТО, Євросоюзу і конкретно Німеччини, ставлення багатьох німців до власних оборонних підприємств починає змінюватися. Приходить розуміння, що їхня продукція важлива для захисту власної країни та її союзників від можливої агресії і що військові заводи до того ж роблять чималий внесок у забезпечення добробуту країни, сприяючи збереженню та розвитку її індустріального потенціалу, причому високотехнологічного. А це особливо важливо зараз, коли німецька економіка пробуксовує, а деякі її галузі переживають болючі структурні зміни через подорожчання енергії після припинення поставок російського газу.

Тим більше, що військові заводи часто розташовані у німецькій глибинці і є там містоформувальними підприємствами, які забезпечують сільським регіонам як високооплачувані робочі місця, так і великі податкові надходження. Наочний приклад - Шробенгаузен, баварське містечко з населенням у 16 тисяч осіб із 1200-річною історією, яке славиться вирощуваною тут спаржею і фестивалем барокової музики.

Ракети TAURUS виробляють у маленькому баварському містечку

Але саме тут близько 1000 співробітників заснованої 1998 року компанії TAURUS Systems виробляють ті самі однойменні німецько-шведські ракети, які так просить зараз Україна, оскільки вони особливо добре підходять для руйнування бункерів противника або його логістичних ланцюжків (включно з мостами, наприклад, Кримським). "Тож атакованій Україні вони слугували б більше для захисту, ніж для нападу", - пише в репортажі зі Шробенгаузена Süddeutsche Zeitung, фактично приєднуючись до тих політичних сил, які вимагають від канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) нарешті надати Києву ракети TAURUS.

"Виробництво подібних крилатих ракет - справа набагато складніша, ніж випуск автомобілів Audi в сусідньому Інгольштадті", - з явною повагою пише газета, і поява в цьому впливовому ліволіберальному виданні статті, яка саме так розставляє акценти, дуже красномовно свідчить про те, що ставлення до оборонної галузі в Німеччині змінюється. Нині, зазначається в репортажі з відвертою гордістю, на заводі "у старовинному місті спаржі, яке дедалі більше стає ще й містом зброї", розпочалася підготовка до виконання багатомільярдного замовлення НАТО - випуску ракет для американської системи ППО Patriot.

Цю систему використовують вісім європейських держав, а також Україна, вона потрібна для відбиття крилатих і балістичних ракет, дронів і літаків супротивника, вказує Süddeutsche Zeitung із посиланням на німецький підрозділ оборонного концерну MBDA, який створив фірму в Шробенгаузені спільно зі шведською компанією Saab Dynamics. А співвласниками MBDA, своєю чергою, є європейський концерн Airbus, британська компанія BAE Systems та італійська Leonardo. "З цього погляду те, що відбувається зараз у Баварії, є не німецьким заходом, а загальноєвропейським проєктом", - пише газета, для якої це ще один вагомий аргумент на користь розширення військового виробництва у баварській глибинці.





Нинішні й майбутні винищувачі від концерну Airbus

Для європейського аерокосмічного концерну Airbus участь у MBDA є лише одним із цілої низки військових проєктів, хоча широкому загалу це зареєстроване в Нідерландах франко-німецько-іспанське акціонерне товариство відоме насамперед як виробник пасажирських літаків А320 та інших аеробусів.

Один із найбільших військових заводів Airbus розташовується в іншому старовинному баварському містечку - Манхінгу. Тут понад 5500 працівників випускають багатоцільові винищувачі четвертого покоління Eurofighter Typhoon. До 2030 року підприємство забезпечене замовленням на 58 машин для ВПС Німеччини та Іспанії.

Під час відвідин заводу в середині січня Олаф Шольц знову наполегливо наголосив на великому значенні для Німеччини військового виробництва. "Нам потрібні сильна оборонна промисловість, сильний Бундесвер, сильний союз НАТО, щоб ми могли забезпечувати мир і безпеку в Європі - і щоб ніхто не зміг напасти на територію НАТО або на нашу країну", - заявив канцлер ФРН, і німецькі ЗМІ розцінили ці слова як недвозначну реакцію на погрози з Москви.

Завод Airbus у Манхінгу стане також одним із центрів розробки до 2040 року, а потім і виробництва елементів німецько-франко-іспанської системи повітряного бою FCAS (Future Combat Air System). Вона міститиме багатоцільовий літак шостого покоління, дрони, що його супроводжують, нові види зброї та комунікації.

Американські технології для нового німецького заводу

Однак військові літаки, точніше - ключові компоненти до них, незабаром випускатимуть і в іншій частині Німеччини - на заході країни, в містечку Вееце з населенням близько 11 тисяч осіб у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія біля самого кордону з Нідерландами. Тут 1 серпня 2023 року було дано офіційний старт будівництву заводу, на якому гіганти військової промисловості США Northrop Grumman і Lockheed Martin встановлять автоматизовану монтажну лінію з новітніми американськими технологіями.

Цей завод уже на початку 2025 року має розпочати виробництво середньої частини фюзеляжу для багатофункціонального винищувача-бомбардувальника F-35A Lightning II. Тож американський бойовий літак п'ятого покоління з технологіями малопомітності (стелс-технологіями), який користується попитом у всьому світі, частково буде Made in Germany. Німеччина замовила 35 таких машин, а на новому підприємстві планують випустити щонайменше 400 фюзеляжів, отже, воно працюватиме здебільшого на експорт.

Rheinmetall виробляє зброю по всій Німеччині

У цьому проєкті бере участь той самий концерн Rheinmetall, у якого в одній тільки Німеччині - понад 60 дочірніх фірм і виробничих майданчиків. Вони розташовуються по всій країні: і в містах-мільйонниках Гамбурзі та Мюнхені, і у великих містах, зокрема, в Дюссельдорфі, Бремені, Бонні, Кілі, Касселі, Ерфурті, Ростоку, і в середніх, і в зовсім маленьких.

Наприклад, у містечку Унтерлюсс у федеральній землі Нижня Саксонія, що налічує всього близько чотирьох тисяч жителів. Але саме тут розташовано те підприємство Rheinmetall, на якому минулого року терміново встановили додаткову виробничу лінію, щоб постачати до України снаряди калібром 35 мм для самохідних зенітних установок Gepard, які особливо успішно збивають російські безпілотники.

До великого списку оборонної продукції, яку Rheinmetall постачає Україні, входять також танки Leopard 2 і гаубиці на гусеничному ходу Panzerhaubitze 2000 (PzH). Цю техніку концерн випускає спільно з компанією Krauss-Maffei Wegmann (KMW), штаб-квартира якої розташована в Мюнхені, а виробничі майданчики й дочірні фірми розміщуються, зокрема, в Касселі, Майнці або в Констанці. У цьому місті на Боденському озері випускають мобільні та стаціонарні IT-системи для збройних сил.

Ракети IRIS-T виробляють на мальовничому Боденському озері

На березі цього ж озера у тій самій землі Баден-Вюртемберг у містечку Юберлінген із 20-тисячним населенням розташовано Diehl Defence - оборонний підрозділ багатопрофільної компанії Diehl, що випускає ракети IRIS-T, які в модифікації "земля-повітря" постачають до України, а у варіанті "повітря-повітря", наприклад, цього року продадуть Саудівській Аравії.

Коротше кажучи, підприємства німецької оборонної промисловості, які постачають свою продукцію на експорт та забезпечують Бундесвер, розташовуються в Німеччині у найрізноманітніших містах і федеральних землях, тож бум, який розпочався в цій галузі, забезпечить кваліфікованою роботою та високими доходами жителів багатьох регіонів ФРН. А в тому, що цей бум - після майже двох років повномасштабної російської агресії в Україні та нестачі зброї й боєприпасів, що явно загострилася в ЄС, - буде тепер тривалим, немає вже жодних сумнівів.