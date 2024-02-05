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АНАЛІТИКА

NYT: У НАТО обговорюють виживання блоку без лідерства США в разі обрання Трампа

 

У НАТО побоюються негативних наслідків для блоку, якщо Дональд Трамп повернеться на посаду президента США та відмовиться від лідерства Сполучених Штатів в Альянсі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

За інформацією видання, перспектива переобрання Трампа змушує німецьких посадовців та багатьох їхніх колег по НАТО неформально обговорювати, чи зможе структура Альянсу вижити без Сполучених Штатів, як його лідера.

Багато німецьких посадовців кажуть, йдеться в матеріалі, що найкраща стратегічна надія російського диктатора Владіміра Путіна - це розкол НАТО.

Співрозмовники The New York Times в німецькому уряді кажуть, що повернення до звичних відносин з путінською Росією неможливе, що вони не очікують значного прогресу у війні в Україні цього року та що вони побоюються наслідків, якщо Путін переможе.

У Німеччині занепокоєні песимізмом щодо можливості США продовжуватимути допомогу Україні, вказує видання.

Неназвані урядовці ФРН заявили, що якщо американське фінансування вичерпається, і РФ візьме гору, то її наступною ціллю буде хтось ближче до Берліна.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда висловив сумнів у тому, що у разі повернення до Білого дому Дональд Трамп буде м'яким до президента Росії Владіміра Путіна.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що його не турбує вихід Сполучених Штатів з Альянсу, навіть якщо колишній президент Дональд Трамп переможе на виборах у листопаді 2024 року.

Перед цим колишній генеральний секретар НАТО та ексміністр оборони Британії Джордж Робертсон заявив, що стратегія президента Росії Владіміра Путіна чекати на повернення Дональда Трампа до Білого дому є черговим прорахунком Кремля.

А глава МЗС Латвії наголосив, що Трамп каже про безпеку те саме, що Джо Байден та Барак Обама.
Ключові теги: США
 

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