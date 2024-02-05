Фінансові новини
- |
- 05.02.24
- |
- 20:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
NYT: У НАТО обговорюють виживання блоку без лідерства США в разі обрання Трампа
12:30 05.02.2024 |
У НАТО побоюються негативних наслідків для блоку, якщо Дональд Трамп повернеться на посаду президента США та відмовиться від лідерства Сполучених Штатів в Альянсі.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.
За інформацією видання, перспектива переобрання Трампа змушує німецьких посадовців та багатьох їхніх колег по НАТО неформально обговорювати, чи зможе структура Альянсу вижити без Сполучених Штатів, як його лідера.
Багато німецьких посадовців кажуть, йдеться в матеріалі, що найкраща стратегічна надія російського диктатора Владіміра Путіна - це розкол НАТО.
Співрозмовники The New York Times в німецькому уряді кажуть, що повернення до звичних відносин з путінською Росією неможливе, що вони не очікують значного прогресу у війні в Україні цього року та що вони побоюються наслідків, якщо Путін переможе.
У Німеччині занепокоєні песимізмом щодо можливості США продовжуватимути допомогу Україні, вказує видання.
Неназвані урядовці ФРН заявили, що якщо американське фінансування вичерпається, і РФ візьме гору, то її наступною ціллю буде хтось ближче до Берліна.
Раніше президент Польщі Анджей Дуда висловив сумнів у тому, що у разі повернення до Білого дому Дональд Трамп буде м'яким до президента Росії Владіміра Путіна.
Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що його не турбує вихід Сполучених Штатів з Альянсу, навіть якщо колишній президент Дональд Трамп переможе на виборах у листопаді 2024 року.
Перед цим колишній генеральний секретар НАТО та ексміністр оборони Британії Джордж Робертсон заявив, що стратегія президента Росії Владіміра Путіна чекати на повернення Дональда Трампа до Білого дому є черговим прорахунком Кремля.
А глава МЗС Латвії наголосив, що Трамп каже про безпеку те саме, що Джо Байден та Барак Обама.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський виштовхує Залужного у політику
|Зеленський думає про заміну не тільки Залужного, а й інших керівників
|Суд ООН відхилив заперечення Росії і візьметься за справу щодо слів Путіна про «геноцид на Донбасі»
|Гра Зеленського та Залужного: генерал зробив свій хід
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Президент Казахстану Токаєв відправив уряд у відставку
|Новий уряд у Франції пережив перший вотум недовіри
|Південна Корея вступає в «чипові перегони»
|Нідерланди поставлять Україні ще шість F-16
|Україна більше не зможе використовувати гроші США на виплату пенсій: законопроєкт Сенату
|ОЕСР поліпшила прогноз зростання світового ВВП у 2024р. до 2,9% з 2,7%
Бізнес
|Автомобілі Stellantis Peugeot використовують ChatGPT для спілкування з водіями
|Сенатори США представили законопроєкт проти діпфейк-порно у відповідь на скандал із Тейлор Свіфт
|Китай за пів року схвалив понад 40 моделей ШІ для публічного використання
|ШІ-сектор споживатиме стільки ж електрики, скільки Іспанія, до 2027 р. - Morgan Stanley
|280-шарова QLC-пам'ять Samsung — на 50% вища щільність зберігання даних і потенціал для створення 16-ТБ M.2-накопичувачів
|Microsoft за квартал заробила $62 млрд — Ігри обійшли Windows, ставши третім найдохіднішим підрозділом
|Суд анулював платіжний пакет Маска на 55 мільярдів доларів