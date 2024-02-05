В Туреччині може змінитись політика щодо інфляції, на фоні погіршення очікуваних показників

Щомісячна інфляція в Туреччині в січні, ймовірно, підскочила найбільше з літа. Це може змінити політику нового голови центробанку на більш жорстку.

Про це повідомляє Bloomberg.

За оцінками, споживчі ціни за січень можуть зрости до 6,5% порівняно з попереднім місяцем, після п'яти місячних падінь поспіль.

Результатом цього може стати зміна політики новообраного голови центробанку Туреччини та призвести до підвищення облікових ставок.

Окреме опитування Bloomberg показало, що річне зростання цін дещо знизилося до 64,6% з 64,8% попереднього місяця.

Голова Центрального банку Туреччини Хафізе Гайе Еркан раптово подала у відставку в п'ятницю 3 січня пізно ввечері, як повідомляє DW.

Минула команда Центробанку заявляла про "завершення циклу жорсткої монетарної політики".

Як зазначається, січневі дані будуть ключовими для визначення того, чи залишиться інфляція на прогнозованому шляху центрального банку. Якщо місячні ціни значно перевершать очікування аналітиків, це може спонукати до перегляду прогнозів у бік підвищення і, можливо, до перегляду процентної політики.