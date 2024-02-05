Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прибутки Суецького каналу впали майже вдвічі з початку атак хуситів

 

Все більше компаній морських перевізників відмовляються від руху кораблів Червоним морем, що майже вдвічі зменшило прибутки Суецького каналу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Суецький канал є найкоротшим морський шлях між Азією і Європою. Він також є важливим джерелом іноземної валюти для Єгипту, у 2023 році канал приніс близько 10,25 млрд дол.

Минулого місяця дохід каналу в Єгипті склав близько 428 млн дол у порівнянні з 804 млн дол за аналогічний період 2023 року.

За словами керівника Адміністрації Суецького каналу Усама Рабіє, кількість суден, що курсують каналом впала на 36%.

Криза Суецького каналу може ще сильніше похитнути економіку Єгипту, яка нещодавно пережила економічну кризу, а також тиск через війну між Ізраїлем та угруповання ХАМАС, що зменшило туристичні потоки.

Нагадаємо:

Атака на танкер компанії "Trafigura", що перевозив російську нафту 26 січня поставила під сумнів безпеку більшості легальних перевезень у Червоному морі. Ціна нафти вже зросла на 2 долари.

Катар, один із найбільших світових експортерів скрапленого природного газу (СПГ), затримує деякі поставки в Європу, оскільки криза в Червоному морі призводить до збільшення часу транспортування.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Єгипет
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5544
  0,0154
 0,04
EUR
 1
 40,3747
  0,5050
 1,24

Курс обміну валют на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5231  0,09 0,25 38,0755  0,07 0,18
EUR 40,6173  0,24 0,59 41,4347  0,22 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5500  0,06 0,16 37,5600  0,07 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес