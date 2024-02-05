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Прибутки Суецького каналу впали майже вдвічі з початку атак хуситів
11:55 05.02.2024 |
Все більше компаній морських перевізників відмовляються від руху кораблів Червоним морем, що майже вдвічі зменшило прибутки Суецького каналу.
Про це повідомляє Bloomberg.
Суецький канал є найкоротшим морський шлях між Азією і Європою. Він також є важливим джерелом іноземної валюти для Єгипту, у 2023 році канал приніс близько 10,25 млрд дол.
Минулого місяця дохід каналу в Єгипті склав близько 428 млн дол у порівнянні з 804 млн дол за аналогічний період 2023 року.
За словами керівника Адміністрації Суецького каналу Усама Рабіє, кількість суден, що курсують каналом впала на 36%.
Криза Суецького каналу може ще сильніше похитнути економіку Єгипту, яка нещодавно пережила економічну кризу, а також тиск через війну між Ізраїлем та угруповання ХАМАС, що зменшило туристичні потоки.
Нагадаємо:
Атака на танкер компанії "Trafigura", що перевозив російську нафту 26 січня поставила під сумнів безпеку більшості легальних перевезень у Червоному морі. Ціна нафти вже зросла на 2 долари.
Катар, один із найбільших світових експортерів скрапленого природного газу (СПГ), затримує деякі поставки в Європу, оскільки криза в Червоному морі призводить до збільшення часу транспортування.
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