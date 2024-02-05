Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада ще на два роки продовжила заборону на купівлю житла іноземцями

 

Канада продовжила заборону на купівлю житла іноземцями ще на два роки, оскільки ціни на нерухомість почали зростати, зокрема у таких великих містах, як Торонто та Ванкувер.

Про це пише Bloomberg.

Агентство нагадує, що уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо прийняв рішення заборонити неканадцям купувати житлову нерухомість у 2022 році, термін дії цього заходу закінчувався 1 січня 2025 року. Тепер термін дії заборони спливає 1 січня 2027 року.

"Продовжуючи заборону на купівлю житла іноземцями, ми гарантуємо, що будинки будуть використовуватися для канадських сімей, а не стануть спекулятивним класом фінансових активів", - заявила в неділю міністр фінансів Христя Фріланд, додавши, що уряд занепокоєний тим, що жителі країни будуть витіснені з місцевих ринків житла.

Уряд передбачив винятки для неканадців, які купують вільні земельні ділянки або житлову нерухомість під забудову.

Також існують пільги для іноземних студентів та осіб, які мають дозвіл на роботу, за умови, що вони перебувають у країні протягом тривалого періоду часу і ще не придбали нерухомість.

Активність на ринку житла почала зростати останнім часом, коли стало зрозуміло, що Банк Канади може знизити відсоткові ставки цього року, додає Bloomberg.

Базова ціна на житло у грудні 2023 року становила 730 400 канадських доларів (542 500 доларів США) - це на 36% більше, ніж п'ять років тому.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Канада
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5544
  0,0154
 0,04
EUR
 1
 40,3747
  0,5050
 1,24

Курс обміну валют на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5231  0,09 0,25 38,0755  0,07 0,18
EUR 40,6173  0,24 0,59 41,4347  0,22 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5500  0,06 0,16 37,5600  0,07 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес