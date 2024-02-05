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Канада ще на два роки продовжила заборону на купівлю житла іноземцями
11:46 05.02.2024 |
Канада продовжила заборону на купівлю житла іноземцями ще на два роки, оскільки ціни на нерухомість почали зростати, зокрема у таких великих містах, як Торонто та Ванкувер.
Про це пише Bloomberg.
Агентство нагадує, що уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо прийняв рішення заборонити неканадцям купувати житлову нерухомість у 2022 році, термін дії цього заходу закінчувався 1 січня 2025 року. Тепер термін дії заборони спливає 1 січня 2027 року.
"Продовжуючи заборону на купівлю житла іноземцями, ми гарантуємо, що будинки будуть використовуватися для канадських сімей, а не стануть спекулятивним класом фінансових активів", - заявила в неділю міністр фінансів Христя Фріланд, додавши, що уряд занепокоєний тим, що жителі країни будуть витіснені з місцевих ринків житла.
Уряд передбачив винятки для неканадців, які купують вільні земельні ділянки або житлову нерухомість під забудову.
Також існують пільги для іноземних студентів та осіб, які мають дозвіл на роботу, за умови, що вони перебувають у країні протягом тривалого періоду часу і ще не придбали нерухомість.
Активність на ринку житла почала зростати останнім часом, коли стало зрозуміло, що Банк Канади може знизити відсоткові ставки цього року, додає Bloomberg.
Базова ціна на житло у грудні 2023 року становила 730 400 канадських доларів (542 500 доларів США) - це на 36% більше, ніж п'ять років тому.
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