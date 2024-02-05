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У Білому домі не виключили ударів по Ірану у відповідь на вбивство своїх солдатів
10:42 05.02.2024 |
Радник з національної безпеки Джейк Салліван не виключив ударів по Ірану після того, як США у п'ятницю завдали авіаударів по пов'язаних з Іраном цілях в Іраку та Сирії у відповідь на вбивство трьох американських військових.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю телеканалу NBC.
"...Було б нерозумно з мого боку говорити про те, що ми допускаємо, а що виключаємо", - зазначив представник адміністрації президента США.
У відповідь на уточнення, чи не виключають Сполучені Штати ударів по Ірану, він сказав, що не збирається "заглиблюватися в те, що є на столі, і чого там немає, коли йдеться про американську відповідь".
"Скажу лише, що президент налаштований рішуче реагувати на атаки на наших людей. Президент також не шукає більш широкої війни на Близькому Сході", - зауважив Салліван.
Перед цим в інтерв'ю CBS радник з національної безпеки сказав, що США мають намір завдати нових ударів по підтримуваних Іраном угрупованнях.
"Те, що було в п'ятницю - це початок, а не кінець нашої відповіді, і будуть ще кроки - деякі з них будуть помітні, деякі, можливо, невидимі", - сказав він.
Водночас Салліван зауважив, що не назвав би це безстроковою військовою кампанією Сполучених Штатів.
Раніше повідомляли, що президент США Джо Байден дав зелене світло авіаударам по цілях у Сирії та в Іраку у відповідь на загибель американських військових на базі в Йорданії ще у понеділок, 29 січня, вранці.
Удари тривали близько 30 хвилин і були спрямовані на три об'єкти в Іраку і чотири в Сирії. У цій операції були залучені численні літаки, в тому числі бомбардувальники B-1, що випустили понад 125 високоточних керованих боєприпасів.
Раніше ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати затвердили плани кількаденної серії ударів, зокрема по іранських військових об'єктах та об'єктах в Іраку і Сирії, у відповідь на атаки на американські цілі, зокрема на базу на півночі Йорданії.
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