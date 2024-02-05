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АНАЛІТИКА

Ірак заборонив банкам проводити операції у доларах США, - Reuters

 

Ірак ввів заборону з метою припинення шахрайства, відмивання грошей та інших незаконних операцій із доларами США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Це рішення було ухвалено через кілька днів після візиту високопоставленого представника казначейства США.

Влада Іраку заборонила банкам участь у щоденних аукціонах з продажу доларів США, які проводить Центральний банк країни. Мета - припинити контрабанду доларів до Ірану, з якою США активно борються.

Ірак, є союзником як США, так і Ірану з більш ніж 100 мільярдами доларів резервів, що зберігаються в США, сильно залежить від доброї волі Вашингтона, щоб мати доступ до своїх нафтових доходів та інших фінансових ресурсів.

Під заборону потрапили такі фінансові установи:

* Міжнародний інвестиційний банк Ахсур;
* Інвестиційний банк Іраку;
* Юніон Банк Іраку;
* Курдистанський міжнародний ісламський банк інвестицій та розвитку;
* Банк Аль-Худа;
* Ісламський банк інвестицій та фінансів Аль-Джануб;
* Ісламський банк Аравії;
* Комерційний банк Хаммурапі.

"Ми високо оцінюємо кроки, що продовжуються Центральним банком Іраку для захисту іракської фінансової системи від зловживань, які призвели до того, що законні іракські банки досягли міжнародних зв'язків через кореспондентські банківські відносини", - сказав представник Казначейства Іраку.

Санкції США проти Ірану

Раніше ми писали, що США ввели санкції проти компаній, які допомагали Ірану у виробництві дронів-камікадзе.

До речі, наприкінці листопада 2023 року США ввели санкції проти Ірану та КНДР.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іран, Ірак, США
 

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