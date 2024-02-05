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Велика турецька інвестиційна компанія припинила роботу в Росії
09:22 05.02.2024 |
Турецька компанія Rönesans Holding припинила свою діяльність у Російській Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.
Зазначається, що компанія покинула ринок Росії та зосереджується на амбітній стратегії зростання в усьому світі.
Rönesans Holding - це турецька підрядна та інвестиційна компанія, що працює в сфері будівництва, розвитку нерухомості, енергетики, промислових об'єктів та охорони здоров'я. Холдинг працює в Туреччині, країнах СНД, Європи, Близькому Сході та Північній Африці.
Штаб-квартира компанії розташована в Анкарі. Власник компанії - Єрман Иліджак.
Rönesans Holding зводить торгові центри, офіси, готелі, житлові будинки, композитні конструкції, заводи важкої промисловості, інфраструктурні об'єкти, завод легких металевих конструкцій, фабрики, урядові будівлі та енергетичні об'єкти в якості основного підрядника або інвестора.
Група встановила на 2024 рік цільовий оборот у 4,5 млрд євро, очікуючи значного зростання доходів від будівництва в результаті міжнародних і місцевих інвестиційних проектів, що охоплюють лікарні та вітрові електростанції.
Вихід іноземного бізнесу з Росії
У грудні минулого року в Росії припинила роботу міжнародна платіжна система Payoneer, що надає фінансові послуги та грошові онлайн-перекази.
Влітку минулого року ринок РФ покинула Match Group, яка є власником сервісу знайомств Tinder. Компанія пояснила своє рішення необхідністю захисту прав людини.
Загалом, через повномасштабне вторгнення російський ринок покинули сотні світових компаній та брендів.
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