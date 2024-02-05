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АНАЛІТИКА

Банкомати в Австрії перестали працювати з картками російського Газпромбанку

 

Австрійські банкомати перестали видавати готівку власникам карток UnionPay російського Газпромбанку, найбільшої російської кредитної організації, яка досі не потрапила під санкції Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

В австрійській компанії, яка обробляє платежі іноземних карток, російським журналістам сказали, що ця проблема виходить за межі їхньої відповідальності. У Газпромбанку заявили, що партнери банку в Австрії «відмовляються відповідати», чому не видаються гроші.

Газпромбанк, разом із «ДОМ.РФ», один із двох банків зі списку 10 найбільших у Росії, який не потрапив під санкції Євросоюзу після зими 2022 року. Восени Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає внести банк до списку санкцій. Однак в ухваленому наприкінці грудня 12 пакеті санкцій такого заходу немає.

Як повідомлялося, після повномасштабного вторгнення в Україну російська економіка зазнала безпрецедентних санкцій з боку демократичних країн. На цьому тлі з російського ринку пішли найбільші платіжні системи - американські Visa та Mastercard. Усередині Росії банки перейшли на платіжну систему «Мир», для закордонних поїздок клієнтам пропонують китайську UnionPay. Однак карти банків, які потрапили під санкції, не працюють у західних країнах і з нею.
 

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