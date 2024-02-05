Фінансові новини
- |
- 05.02.24
- |
- 20:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банкомати в Австрії перестали працювати з картками російського Газпромбанку
09:18 05.02.2024 |
Австрійські банкомати перестали видавати готівку власникам карток UnionPay російського Газпромбанку, найбільшої російської кредитної організації, яка досі не потрапила під санкції Євросоюзу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.
В австрійській компанії, яка обробляє платежі іноземних карток, російським журналістам сказали, що ця проблема виходить за межі їхньої відповідальності. У Газпромбанку заявили, що партнери банку в Австрії «відмовляються відповідати», чому не видаються гроші.
Газпромбанк, разом із «ДОМ.РФ», один із двох банків зі списку 10 найбільших у Росії, який не потрапив під санкції Євросоюзу після зими 2022 року. Восени Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає внести банк до списку санкцій. Однак в ухваленому наприкінці грудня 12 пакеті санкцій такого заходу немає.
Як повідомлялося, після повномасштабного вторгнення в Україну російська економіка зазнала безпрецедентних санкцій з боку демократичних країн. На цьому тлі з російського ринку пішли найбільші платіжні системи - американські Visa та Mastercard. Усередині Росії банки перейшли на платіжну систему «Мир», для закордонних поїздок клієнтам пропонують китайську UnionPay. Однак карти банків, які потрапили під санкції, не працюють у західних країнах і з нею.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський виштовхує Залужного у політику
|Зеленський думає про заміну не тільки Залужного, а й інших керівників
|Суд ООН відхилив заперечення Росії і візьметься за справу щодо слів Путіна про «геноцид на Донбасі»
|Гра Зеленського та Залужного: генерал зробив свій хід
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Президент Казахстану Токаєв відправив уряд у відставку
|Новий уряд у Франції пережив перший вотум недовіри
|Південна Корея вступає в «чипові перегони»
|Нідерланди поставлять Україні ще шість F-16
|Україна більше не зможе використовувати гроші США на виплату пенсій: законопроєкт Сенату
|ОЕСР поліпшила прогноз зростання світового ВВП у 2024р. до 2,9% з 2,7%
Бізнес
|Автомобілі Stellantis Peugeot використовують ChatGPT для спілкування з водіями
|Сенатори США представили законопроєкт проти діпфейк-порно у відповідь на скандал із Тейлор Свіфт
|Китай за пів року схвалив понад 40 моделей ШІ для публічного використання
|ШІ-сектор споживатиме стільки ж електрики, скільки Іспанія, до 2027 р. - Morgan Stanley
|280-шарова QLC-пам'ять Samsung — на 50% вища щільність зберігання даних і потенціал для створення 16-ТБ M.2-накопичувачів
|Microsoft за квартал заробила $62 млрд — Ігри обійшли Windows, ставши третім найдохіднішим підрозділом
|Суд анулював платіжний пакет Маска на 55 мільярдів доларів