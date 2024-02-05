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Мюнхенська безпекова конференція пройде без РФ, Ірану і АдН
09:13 05.02.2024 |
На цьогорічну Мюнхенську безпекову конференцію, яка пройде з 16 по 18 лютого, не запросили урядовців з Росії, Ірану, а також представників низки німецьких політичних партій, повідомляє у суботу, 3 лютого, агенція dpa.
Очікується, що цьогоріч в конференції візьмуть участь близько 50 лідерів країн та 100 міністрів. На неї зазвичай запрошують високопосадовців, які ухвалюють рішення з політики безпеки, для обговорення поточних і майбутні викликів.
Втім, як зауважив очільник форуму Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen), днями президент Росії Володимир Путін заявив, що не готовий вести переговори з чинним урядом України. "Іншими словами, серйозної готовності до розмови немає", - зазначив Гойсґен.
Він додав, що, за словами представників урядів Німеччини і США, Іран також не зацікавлений в проведенні переговорів.
Тому від обох цих країн в форумі братимуть представники неурядових організацій, а від РФ також - опозиційні політики. Минулоріч Гойсґен дотримувався такого ж підходу до питання участі представників Росії.
Форум без крайніх правих і лівих популістів з ФРН
Хоча довгий час на конференцію було заведено запрошувати політиків усіх партій, представлених у Бундестазі, минулого року її організатори відмовились від такої практики, зокрема, не запросивши представників АдН. "Тоді я сказав, що не хочу стелити червону доріжку для правої екстремістської партії", - зауважив Гойсґен.
Такої ж позиції він дотримуватиметься щодо АдН і цього року. Також на форумі не буде представників новоствореної лівої популістської партії "Союз Сари Ваґенкнехт - здоровий глузд і справедливість" (Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit, BSW).
Хоча формально її представники є у Бундестазі, однак обиралися вони туди від Лівої партії, тому їх не запросили до участі у заході.
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