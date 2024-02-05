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Дуду критикують через сумніви щодо деокупації Криму
09:05 05.02.2024 |
Президент Польщі Анджей Дуда на тлі зробленої напередодні неоднозначної заяви про деокупацію анексованого РФ Криму запевнив, що вважає Росією агресором, а окупацію півострова і інших територій України - злочином.
"Російський імперіалізм треба зупинити, перемогти й заблокувати на майбутнє. Україна має перемогти, бо цю війну має виграти Вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч за вільну, суверенну та незалежну Україну проти агресії та жорстокого імперіалізму", - написав він у Facebook у суботу, 3 лютого.
Цій заяві передувало інтерв'ю Дуди YouTube-каналу Kanal Zero у п'ятницю, 2 лютого, під час якого він сказав, що не знає, чи зможе Україна повернути контроль над Кримом, але вірить у те, що вона звільнить Донецьк і Луганськ, повідомляє "Польське радіо".
Він додав, що Крим є "особливим і з історичних причин". "Тому що насправді, якщо дивитися історично, то більшу частину часу він був під контролем Росії", - додав Дуда.
Висловлювання Дуди критикують в Україні і в Польщі
Ці слова Дуди викликали низку критичних коментарів як від представників України, так і серед польських політиків. Зокрема, посол України в Польщі Василь Зварич наголосив, що "Крим - це Україна: є і залишиться".
"Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму - це наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це без сумніву", - написав він у соцмережі X.
Своєю чергою міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запевнив, що "Польща визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах", які неодноразово визнавала і сама РФ.
Депутат Сейму Польщі від "Громадянської коаліції" Роман Ґертих був менш стриманий у висловлюваннях, назвавши заяву Дуди "неймовірно дурною". "Я хотів би нагадати пану Дуді, що в нашій країні є міста, які за свою історію належали Польщі упродовж меншого періоду часу, ніж іншій державі", - написав він у соцмережі X.
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