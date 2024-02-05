Фінансові новини
- |
- 05.02.24
- |
- 20:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Тайвань збільшив у 15 разів штрафи за «сірий» експорт товарів до Росії
08:55 05.02.2024 |
Тайвань посилив контроль за експортом товарів, щоб запобігти їх використанню Росією у війні проти України.
Про це повідомляє Focus Taiwan, передає Укрінформ.
«Штрафи за перші порушення правил експорту до РФ збільшено більш ніж у 15 разів - до 1 мільйона нових тайваньських доларів (32 055 доларів США)», - заявили у міністерстві економіки Тайваню.
Уряд також має намір посилити контроль за постачаннями до РФ та Білорусі тайванських технологій через треті країни. Йдеться насамперед про Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати.
Мінекономіки Тайваню також включило російську компанію iMachine Technology до санкційного списку. На сьогодні до цього переліку внесено майже 1900 суб'єктів.
Як повідомлялося, за даними видання The Washington Post, від січня 2023 року російська компанія I Machine Technology імпортувала складне обладнання, визначене як інструменти для верстатів з ЧПК (числове програмне керування) на суму понад $20 мільйонів, виготовлене на Тайвані. Такі машини з комп'ютерним керуванням використовуються для складного й точного виробництва, яке є критично важливим у багатьох сферах промисловості, зокрема у виробництві зброї.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський виштовхує Залужного у політику
|Зеленський думає про заміну не тільки Залужного, а й інших керівників
|Суд ООН відхилив заперечення Росії і візьметься за справу щодо слів Путіна про «геноцид на Донбасі»
|Гра Зеленського та Залужного: генерал зробив свій хід
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Президент Казахстану Токаєв відправив уряд у відставку
|Новий уряд у Франції пережив перший вотум недовіри
|Південна Корея вступає в «чипові перегони»
|Нідерланди поставлять Україні ще шість F-16
|Україна більше не зможе використовувати гроші США на виплату пенсій: законопроєкт Сенату
|ОЕСР поліпшила прогноз зростання світового ВВП у 2024р. до 2,9% з 2,7%
Бізнес
|Автомобілі Stellantis Peugeot використовують ChatGPT для спілкування з водіями
|Сенатори США представили законопроєкт проти діпфейк-порно у відповідь на скандал із Тейлор Свіфт
|Китай за пів року схвалив понад 40 моделей ШІ для публічного використання
|ШІ-сектор споживатиме стільки ж електрики, скільки Іспанія, до 2027 р. - Morgan Stanley
|280-шарова QLC-пам'ять Samsung — на 50% вища щільність зберігання даних і потенціал для створення 16-ТБ M.2-накопичувачів
|Microsoft за квартал заробила $62 млрд — Ігри обійшли Windows, ставши третім найдохіднішим підрозділом
|Суд анулював платіжний пакет Маска на 55 мільярдів доларів