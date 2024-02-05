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АНАЛІТИКА

Тайвань збільшив у 15 разів штрафи за «сірий» експорт товарів до Росії

 

Тайвань посилив контроль за експортом товарів, щоб запобігти їх використанню Росією у війні проти України.

Про це повідомляє Focus Taiwan, передає Укрінформ.

«Штрафи за перші порушення правил експорту до РФ збільшено більш ніж у 15 разів - до 1 мільйона нових тайваньських доларів (32 055 доларів США)», - заявили у міністерстві економіки Тайваню.

Уряд також має намір посилити контроль за постачаннями до РФ та Білорусі тайванських технологій через треті країни. Йдеться насамперед про Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати.

Мінекономіки Тайваню також включило російську компанію iMachine Technology до санкційного списку. На сьогодні до цього переліку внесено майже 1900 суб'єктів.

Як повідомлялося, за даними видання The Washington Post, від січня 2023 року російська компанія I Machine Technology імпортувала складне обладнання, визначене як інструменти для верстатів з ЧПК (числове програмне керування) на суму понад $20 мільйонів, виготовлене на Тайвані. Такі машини з комп'ютерним керуванням використовуються для складного й точного виробництва, яке є критично важливим у багатьох сферах промисловості, зокрема у виробництві зброї.
 

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