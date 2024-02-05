Тайвань наклав санкції на російського імпортера верстатів після розголосу в ЗМІ

Міністерство торгівлі Тайваню наклало санкції на російську компанію "Ай Машин Технолоджі", одного з найбільших імпортерів тайванських верстатів в Росії, після того як про неї написала американська газета Washington Post.

Перші публікації про Ай Машин Технолоджі з'явились ще 26 січня. Тоді російське видання The Insider разом з тайванським The Reporter написали, що Росія імпортує верстати з Тайваню в обхід санкцій - через Туреччину та інші країни. Серед усіх російських імпортерів, які отримували тайванські верстати з третіх країн, найбільший обсяг імпорту мало саме ТОВ "Ай Машин Технолоджі", яке займається верстатами й деталями до них.

Ай Машин Технолоджі практично на ексклюзивній основі співпрацює з тайванським експортером зі схожою назвою I Machine. З березня по жовтень 2023 року компанія імпортувала тайванські верстати на суму не менш як $17 млн.

В інтерв'ю The Reporter глава тайванської I Machine Мінг-Цзе Ю розповів, що після запровадження санкцій його компанія більше не співпрацює з Ай Машин Технолоджі, але, як і раніше, підтримує "дружні стосунки".

1 лютого стаття про I Machine з'явилась у Washington Post, після чого влада Тайваню вирішила відреагувати. Вона повідомила, що тайванському бізнесу заборонено здійснювати експорт на адресу цієї російської компанії.

"Репутація тайванського бізнесу має вирішальне значення для майбутніх продажів на глобальному ринку, і цю галузь необхідно захистити", - йдеться в повідомленні.

З травня 2023 року Ай Машин Технолоджі перебуває під українськими санкціями.