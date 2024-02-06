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АНАЛІТИКА

FT: Бельгія пропонує G7 план для залучення активів РФ на користь України

 

Бельгійський уряд запропонував країнам G7 план щодо розблокування заморожених активів Росії для використання їх на користь України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Financial Times з посиланням на кількох посадовців, обізнаних з пропозиціями.

Згідно з цим планом, союзники Києва можуть випустити боргові зобов'язання для фінансування України, використовуючи активи РФ як заставу для погашення боргу, що змусить Москву почати платити за свою загарбницьку війну.

За даними джерел, такому випадку коаліція країн, що підтримує Україну, вимагатиме від Росії виплати боргу, а якщо вона цього не зробить, то накладе арешт на заморожені активи.

За словами посадовців з двох країн G7, наразі це провідний варіант розблокування заморожених коштів для України.

Цей план покликаний дозволити "Групі семи" зібрати кошти для України без необхідності негайного вирішення юридичних питань щодо підстав інших країн для арешту суверенних активів РФ.

"Що це зробить серед інших речей - відкладе питання про те, що станеться з російськими суверенними активами, навіть якщо вони будуть використані як застава", - наводить видання слова особи, обізнаної з ходом переговорів.

Як заявив неназваний посадовець, Бельгія просувала ідею залучення боргу під заставу активів, намагаючись виробити компромісну позицію між США та їхніми європейськими союзниками.

"Використання активів як застави для залучення боргу - це спроба знайти компроміс між різними точками зору за столом переговорів, як всередині ЄС, так і... G7", - сказав він.

Раніше постійні представники країн Євросоюзу на зустрічі 29 січня погодили створення окремого рахунку, на який будуть перераховувати відсотки від оподаткованих прибутків заморожених російських активів.

Минулого місяця міністри закордонних справ Євросоюзу досягли політичної згоди щодо плану використання росактивів на підтримку України.

Позаяк низка держав-членів ЄС проти конфіскації цих активів через юридичні труднощі, компроміс полягає в тому, що будуть оподатковувати прибутки, які приносять ці заморожені активи, й ці кошти переказуватимуть Україні.

Тим часом у США просувають ідею саме конфіскації заморожених активів. Минулого тижня профільні комітети Сенату та Палати представників США схвалили законодавство, яке допоможе створити умови для конфіскації російських активів та передачі їх Україні для відновлення.
 

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