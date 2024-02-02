Глава МВФ попереджає, що європейські уряди можуть пошкодувати про підтримку протестів фермерів

Уряди повинні протистояти закликам до збільшення фінансової підтримки фермерів, які протестують у Європі, заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє France24.

"Ви бачите, як фермери протестують. На людському рівні я розумію, що вони стикаються з більшими труднощами, і їм непросто виконувати роботу, яку вони виконують", - сказала Георгієва під час пресбрифінгу в офісі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні.

"Але якщо такі настрої триватимуть та заженуть уряди в кут, у якому вони опиняться нездатними робити те, що необхідно для (зміцнення) економіки, тоді можуть настати дні, про які доведеться шкодувати", - додала вона.

Тисячі фермерів з усієї Європи протестували у четвер у Брюсселі під час зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка була присвячена «майбутньому європейського сільського господарства».

Після саміту Макрон заявив журналістам, що Франції вдалося переконати ЄС «запровадити більш суворі правила» щодо імпорту зернових та птиці, зокрема, з України.

"Я розмовляла з багатьма політиками, особливо з міністрами фінансів, і вони визнають важливість фіскальної консолідації", - сказала Георгієва.

Вона закликала уряди в усьому світі працювати над відновленням фіскальних буферів, виснажених пандемією COVID-19, закриваючи податкові лазівки та оцінюючи якість існуючих державних витрат.

Як передавав Укрінформ, перший раунд переговорів між фермерами та владою відбувся у п'ятницю, 26 січня. Тоді по всій Франції були зняті десятки блокпостів, а прем'єр-міністр після зустрічі з лідерами аграріїв пообіцяв зробити десять негайних кроків, які мають полегшити життя фермерів.

Протести фермерів посилюються по всій Європі. Раніше у Франції під час блокування аграріями дороги загинула учасниця акції, коли автомобіль протаранив тюки соломи, якими фермери перекрили трасу.

Німецькі фермери на початку січня розпочали загальнонаціональну акцію протесту, влаштовували «тракторні марші» та блокування автотрас по всій країні.