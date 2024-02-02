Фінансові новини
- |
- 02.02.24
- |
- 19:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Глава МВФ попереджає, що європейські уряди можуть пошкодувати про підтримку протестів фермерів
16:49 02.02.2024 |
Уряди повинні протистояти закликам до збільшення фінансової підтримки фермерів, які протестують у Європі, заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє France24.
"Ви бачите, як фермери протестують. На людському рівні я розумію, що вони стикаються з більшими труднощами, і їм непросто виконувати роботу, яку вони виконують", - сказала Георгієва під час пресбрифінгу в офісі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні.
"Але якщо такі настрої триватимуть та заженуть уряди в кут, у якому вони опиняться нездатними робити те, що необхідно для (зміцнення) економіки, тоді можуть настати дні, про які доведеться шкодувати", - додала вона.
Тисячі фермерів з усієї Європи протестували у четвер у Брюсселі під час зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка була присвячена «майбутньому європейського сільського господарства».
Після саміту Макрон заявив журналістам, що Франції вдалося переконати ЄС «запровадити більш суворі правила» щодо імпорту зернових та птиці, зокрема, з України.
"Я розмовляла з багатьма політиками, особливо з міністрами фінансів, і вони визнають важливість фіскальної консолідації", - сказала Георгієва.
Вона закликала уряди в усьому світі працювати над відновленням фіскальних буферів, виснажених пандемією COVID-19, закриваючи податкові лазівки та оцінюючи якість існуючих державних витрат.
Як передавав Укрінформ, перший раунд переговорів між фермерами та владою відбувся у п'ятницю, 26 січня. Тоді по всій Франції були зняті десятки блокпостів, а прем'єр-міністр після зустрічі з лідерами аграріїв пообіцяв зробити десять негайних кроків, які мають полегшити життя фермерів.
Протести фермерів посилюються по всій Європі. Раніше у Франції під час блокування аграріями дороги загинула учасниця акції, коли автомобіль протаранив тюки соломи, якими фермери перекрили трасу.
Німецькі фермери на початку січня розпочали загальнонаціональну акцію протесту, влаштовували «тракторні марші» та блокування автотрас по всій країні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд ООН відхилив заперечення Росії і візьметься за справу щодо слів Путіна про «геноцид на Донбасі»
ТОП-НОВИНИ
|Гра Зеленського та Залужного: генерал зробив свій хід
|Технології, мобілізація, підготовка. Залужний оприлюднив принципи війни на 2024 рік
|Кабмін дозволив приватним компаніям виробляти всі види боєприпасів
|Уряд запроваджує оборонні закупівлі за рамковими угодами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Суд ООН відхилив заперечення Росії і візьметься за справу щодо слів Путіна про «геноцид на Донбасі»
|Бундестаг ухвалив держбюджет, допомога Україні - майже €7,6 мільярда
|Глава МВФ попереджає, що європейські уряди можуть пошкодувати про підтримку протестів фермерів
|Ігнат про атаку на аеродром «Бельбек»: були уражені щонайменше три російські літаки
|Угорські фермери протестуватимуть біля кордону з Україною проти імпорту зерна
|Україна та Канада вийшли на фінішну пряму щодо гарантій безпеки, - глава МЗС
Бізнес
|Суд анулював платіжний пакет Маска на 55 мільярдів доларів
|Porsche представив новий Macan
|Відеокарти NVIDIA RTX тепер можуть перетворювати SDR-контент у HDR за допомогою штучного інтелекту
|Samsung втратила звання найбільшого у світі виробника напівпровідникових чипів, а NVIDIA піднялася з 10-го на 3-тє місце
|Конкурент Apple M3: Snapdragon 8 Gen 4 на 46% краще за Gen 3 в багатоядерних тестах Geekbench
|Компанія Маска успішно вживила чіп у мозок людини
|Microsoft пропонує компаніям працювати в віртуальних офісах