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АНАЛІТИКА

Президент Азербайджану назвав умовою укладення миру зміну конституції Вірменії

 

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про те, що мир з Вірменією буде можливий тільки після того, як до вірменської конституції внесуть зміни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Ехо Кавказу".

"Якщо Вірменія покладе край територіальним домаганням до Азербайджану та внесе зміни до конституції та інших нормативно-правових документів, то можна буде досягти миру", - зазначив Алієв під час прийому в Баку генерального секретаря Міжпарламентського союзу Мартіна Чунгонга.

За його словами, претензії Вірменії до Азербайджану в міжнародних судах ґрунтуються на таких питаннях, як невизнання суверенітету й територіальної цілісності Азербайджану, відділення Карабаху від Азербайджану.

Водночас, додав Алієв, між країнами вже де-факто є мир, і на їхньому кордоні кілька місяців "панує мирна обстановка".

"Але для того, щоб довести цей процес до логічного завершення, необхідно підписати мирний договір та покласти край територіальним претензіям Вірменії до Азербайджану", - зазначив він.

лієв також сказав, що Декларація про незалежність Вірменії "містить прямі заклики до об'єднання Карабаського регіону Азербайджану з Вірменією та порушення територіальної цілісності Азербайджану, а посилання на цей документ також відображені в конституції Вірменії".

"Крім того, в інших нормативно-правових документах Вірменії також є територіальні претензії до Азербайджану, у багатьох конвенціях, до яких приєдналася Вірменія, і в інших документах є численні застереження, які не визнають суверенітет Азербайджану над Карабахом", - резюмував він.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян раніше також заявив про необхідність внести зміни до конституції, де міститься згадка на постанову про возз'єднання Вірменської РСР і Нагірного Карабаху.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вже зараз створено основні умови для підписання мирного договору з Вірменією, і він не згодний із бажанням Єревану щодо гарантів для договору.

Водночас Вірменія заявила про регрес у позиції Азербайджану щодо деяких пунктів мирного договору між двома країнами.

7 грудня лідери Азербайджану та Вірменії підписали спільну заяву, у якій оголосили про подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру.

Підписана заява відкриває шлях до укладання повномасштабного мирного договору.
 

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