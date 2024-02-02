WSJ: США планують почати удари по іранських цілях вже цими вихідними

США вже цими вихідними розпочнуть завдавати ударів по численних цілях в Іраку та Сирії у відповідь на атаку на свою базу в Йорданії, внаслідок якої загинули троє військових.

Про це повідомило The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців, пише "Європейська правда".

Цілями американських ударів стануть іранський контингент і об'єкти, зазначили співрозмовники видання.

Крім того, у матеріалі йдеться, що відповідь, яка, як очікується, почнеться вже цими вихідними, буде "багаторівневою".

Вона поєднуватиме військові дії з іншими кроками, які можуть бути скориговані, щоб показати, що Вашингтон не прагне до подальшої ескалації, зазначає видання.

За словами американських посадовців, мета полягає в тому, щоб змусити Іран і його поплічників зменшити кількість нападів по всьому регіону, поки Білий дім і його союзники ведуть переговори про припинення вогню між ХАМАС і Ізраїлем, що, як вони сподіваються, призведе до деескалації напруженості.

Водночас видання наголошує, що Іран надіслав сигнал, що не віддавав наказ про напад на базу США, і попередив, що американські атаки по іранській території або контингенту в регіоні спонукатимуть його завдати удару у відповідь.

Раніше ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати затвердили плани кількаденної серії ударів, зокрема по іранських військових об'єктах та об'єктах в Іраку і Сирії, у відповідь на атаки на американські цілі, зокрема на базу на півночі Йорданії.

Нагадаємо, на початку тижня троє американських військовослужбовців загинули і десятки отримали поранення під час атаки безпілотного літального апарату на американські сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.

Попередньо вважається, що ворожий безпілотник ударив військову базу США через те, що його сплутали з американським дроном.

Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи атаку, підкреслив, що вона не залишиться без відповіді.